https://ria.ru/20231117/katera-1910181445.html

ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря

ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря - РИА Новости, 18.11.2023

ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря

Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-17T19:54

2023-11-17T19:54

2023-11-18T00:15

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_59d67d4618772b96f37189a841f8e63e.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны."Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ", — говорится в заявлении.Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" над Северным молом неподалеку от Севастополя. Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, черное море