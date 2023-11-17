https://ria.ru/20231117/katera-1910181445.html
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря
Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-17T19:54
2023-11-17T19:54
2023-11-18T00:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_59d67d4618772b96f37189a841f8e63e.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны."Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ", — говорится в заявлении.Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" над Северным молом неподалеку от Севастополя. Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
россия
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903588475_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0078e8e86430a24ff7bc40dc398895b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря
МО РФ заявило о поражении безэкипажных катеров и десантного катера ВСУ у Крыма
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили
в Минобороны.
«
"Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ", — говорится в заявлении.
Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" над Северным молом неподалеку от Севастополя.
Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине