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ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря - РИА Новости, 18.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 17.11.2023 (обновлено: 00:15 18.11.2023)
https://ria.ru/20231117/katera-1910181445.html
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря
Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-17T19:54
2023-11-18T00:15
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
черное море
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны."Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ", — говорится в заявлении.Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" над Северным молом неподалеку от Севастополя. Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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россия, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря

МО РФ заявило о поражении безэкипажных катеров и десантного катера ВСУ у Крыма

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили семь безэкипажных катеров и одно быстроходное судно типа "Виллард" с украинским десантом в Черном море, сообщили в Минобороны.
«
"Семнадцатого ноября 2023 года в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ", — говорится в заявлении.
Все обнаруженные цели удалось ликвидировать при помощи штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" над Северным молом неподалеку от Севастополя.
Тридцатого октября в Черном море также засекли два украинских безэкипажных катера. По району обнаружения нанесли огневое поражение.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЧерное море
 
 
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