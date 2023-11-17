https://ria.ru/20231117/kardashyan-1909899508.html

"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года"

"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года" - РИА Новости, 17.11.2023

"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года"

Модель, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян стала "Мужчиной года" по версии GQ, сообщила знаменитость на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T00:34

2023-11-17T00:34

2023-11-17T00:34

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кимберли кардашян

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Модель, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян стала "Мужчиной года" по версии GQ, сообщила знаменитость на своей странице в Instagram*.Звезда американского реалити-шоу опубликовала обложку издания, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме. По информации Daily Mail, журнал назвал предпринимательницу "магнатом года" за ее успехи в бизнесе. Ким Кардашьян производит косметику, парфюмерию, а также домашнюю одежду и нижнее белье. Несмотря на это, в Сети многие негативно отреагировали название знаменитости. По их мнению, решение журнала — это мужененавистничество."В смысле?... Ты не мужчина. Я в замешательстве"; "Это правда? Серьезно? Какое оскорбление для мужчин"; "Они не смогли найти для этого настоящего мужчину?"; "Я думаю, что это очень бесчувственно"; "И именно поэтому, дамы и господа, над Америкой сейчас смеются во всем мире. Абсолютно чертовски неловко", — возмутились подписчики. Знаменитость на критику в свой адрес не отреагировала. GQ — один из старейших и известных мужских журналов в мире. Рейтинг "Мужчин года" в нем существует с 1996 года. В разное время этого титула удостаивались Джордж Клуни, Майкл Джордан, Том Круз, Пирс Броснан и многие другие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230120/kardashyan-1846338382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

америка, сша, кимберли кардашян, знаменитости, новости шоу-бизнеса