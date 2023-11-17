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"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года" - РИА Новости, 17.11.2023
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Шоубиз
 
00:34 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/kardashyan-1909899508.html
"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года"
"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года" - РИА Новости, 17.11.2023
"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года"
Модель, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян стала "Мужчиной года" по версии GQ, сообщила знаменитость на своей странице в Instagram*. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T00:34
2023-11-17T00:34
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Модель, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян стала "Мужчиной года" по версии GQ, сообщила знаменитость на своей странице в Instagram*.Звезда американского реалити-шоу опубликовала обложку издания, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме. По информации Daily Mail, журнал назвал предпринимательницу "магнатом года" за ее успехи в бизнесе. Ким Кардашьян производит косметику, парфюмерию, а также домашнюю одежду и нижнее белье. Несмотря на это, в Сети многие негативно отреагировали название знаменитости. По их мнению, решение журнала — это мужененавистничество."В смысле?... Ты не мужчина. Я в замешательстве"; "Это правда? Серьезно? Какое оскорбление для мужчин"; "Они не смогли найти для этого настоящего мужчину?"; "Я думаю, что это очень бесчувственно"; "И именно поэтому, дамы и господа, над Америкой сейчас смеются во всем мире. Абсолютно чертовски неловко", — возмутились подписчики. Знаменитость на критику в свой адрес не отреагировала. GQ — один из старейших и известных мужских журналов в мире. Рейтинг "Мужчин года" в нем существует с 1996 года. В разное время этого титула удостаивались Джордж Клуни, Майкл Джордан, Том Круз, Пирс Броснан и многие другие.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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америка, сша, кимберли кардашян, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Америка, США, Кимберли Кардашян, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
"Над Америкой смеются во всем мире": Ким Кардашьян стала "мужчиной года"

Ким Кардашьян попала на обложку мужского журнала как "Человек года"

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян
Американская модель, актриса Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Модель, актриса и предпринимательница Ким Кардашьян стала "Мужчиной года" по версии GQ, сообщила знаменитость на своей странице в Instagram*.
Звезда американского реалити-шоу опубликовала обложку издания, на которой позирует с распущенными волосами в деловом костюме.
© Фото : Condé NastОбложка журнала GQ Man of the Year - 2023
Обложка журнала GQ Man of the Year - 2023 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : Condé Nast
Обложка журнала GQ Man of the Year - 2023
По информации Daily Mail, журнал назвал предпринимательницу "магнатом года" за ее успехи в бизнесе. Ким Кардашьян производит косметику, парфюмерию, а также домашнюю одежду и нижнее белье.
Несмотря на это, в Сети многие негативно отреагировали название знаменитости. По их мнению, решение журнала — это мужененавистничество.
«
"В смысле?... Ты не мужчина. Я в замешательстве"; "Это правда? Серьезно? Какое оскорбление для мужчин"; "Они не смогли найти для этого настоящего мужчину?"; "Я думаю, что это очень бесчувственно"; "И именно поэтому, дамы и господа, над Америкой сейчас смеются во всем мире. Абсолютно чертовски неловко", — возмутились подписчики.
Знаменитость на критику в свой адрес не отреагировала.
GQ — один из старейших и известных мужских журналов в мире. Рейтинг "Мужчин года" в нем существует с 1996 года. В разное время этого титула удостаивались Джордж Клуни, Майкл Джордан, Том Круз, Пирс Броснан и многие другие.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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ШоубизАмерикаСШАКимберли КардашянЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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