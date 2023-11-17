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Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.11.2023
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16:57 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/it-1910139435.html
Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев
Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.11.2023
Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев
Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:57
2023-11-17T16:57
общество
россия
максут шадаев
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КАСПИЙСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на пресс-подходе в рамках Каспийского цифрового форума в Дагестане. "Контрольные цифры приема на бюджетные места на IT-специальности в вузах у нас растут ежегодно, мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству ежегодных абитуриентов, которые поступают на IT-специальности в вузы. Цифровые кафедры мы создаем в отраслевых вузах… Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная", – сказал Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, в этом году был план зачислить 140 тысяч старшеклассников для обучения современным языкам программирования, а заявок поступило почти 400 тысяч. "Это показывает востребованность", – считает глава Минцифры.
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общество, россия, максут шадаев
Общество, Россия, Максут Шадаев
Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев

Шадаев: число абитуриентов в IT-специальностях с 2019 года выросло в 2,5 раза

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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КАСПИЙСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на пресс-подходе в рамках Каспийского цифрового форума в Дагестане.
"Контрольные цифры приема на бюджетные места на IT-специальности в вузах у нас растут ежегодно, мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству ежегодных абитуриентов, которые поступают на IT-специальности в вузы. Цифровые кафедры мы создаем в отраслевых вузах… Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная", – сказал Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, в этом году был план зачислить 140 тысяч старшеклассников для обучения современным языкам программирования, а заявок поступило почти 400 тысяч.
"Это показывает востребованность", – считает глава Минцифры.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Минцифры предложило снизить размер грантов для IT-компаний
15 ноября, 22:53
 
ОбществоРоссияМаксут Шадаев
 
 
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