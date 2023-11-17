https://ria.ru/20231117/it-1910139435.html

Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев

Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев - РИА Новости, 17.11.2023

Россия активно восполняет дефицит кадров в IT-отрасли, заявил Шадаев

Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:57

2023-11-17T16:57

2023-11-17T16:57

общество

россия

максут шадаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg

КАСПИЙСК, 17 ноя - РИА Новости. Россия активно восполняет дефицит сотрудников в отрасли IT, количество абитуриентов, поступающих на IT-специальности в вузы, с 2019 года выросло почти в 2,5 раза, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на пресс-подходе в рамках Каспийского цифрового форума в Дагестане. "Контрольные цифры приема на бюджетные места на IT-специальности в вузах у нас растут ежегодно, мы выросли почти в 2,5 раза с 2019 года по количеству ежегодных абитуриентов, которые поступают на IT-специальности в вузы. Цифровые кафедры мы создаем в отраслевых вузах… Мы активно восполняем дефицит кадров, динамика позитивная", – сказал Шадаев, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, в этом году был план зачислить 140 тысяч старшеклассников для обучения современным языкам программирования, а заявок поступило почти 400 тысяч. "Это показывает востребованность", – считает глава Минцифры.

https://ria.ru/20231115/grant-1909706984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, максут шадаев