https://ria.ru/20231117/granitsa-1910154435.html

Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023

Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:44

2023-11-17T17:44

2023-11-17T17:57

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com."Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", — пишет опубликовавший петицию Петри Маттинен.Часть подписантов отметили, что введенное ограничение лишает возможности видеться с родными, навещать пожилых родителей и внуков.Ранее финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231117/zagrazhdeniya-1910078893.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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политика, россия, финляндия, хельсинки