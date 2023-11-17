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Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
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17:44 17.11.2023 (обновлено: 17:57 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/granitsa-1910154435.html
Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией
Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией
Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:44
2023-11-17T17:57
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com."Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", — пишет опубликовавший петицию Петри Маттинен.Часть подписантов отметили, что введенное ограничение лишает возможности видеться с родными, навещать пожилых родителей и внуков.Ранее финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231117/zagrazhdeniya-1910078893.html
https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html
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политика, россия, финляндия, хельсинки
Политика, Россия, Финляндия, Хельсинки
Жители Финляндии массово выступили против закрытия границы с Россией

В Финляндии собрали пять тысяч подписей против закрытия границы с Россией

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жители Финляндии собрали более пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией, соответствующую петицию разместили на сайте Adressit.com.
«
"Решение правительства полностью закрыть приграничное движение между Финляндией и Россией противоречит правам человека. Я требую изменить закон, потому что он разрывает семейные связи. У многих есть близкие родственники по обе стороны границы", — пишет опубликовавший петицию Петри Маттинен.
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Ранее финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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