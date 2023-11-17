https://ria.ru/20231117/granatomet-1910071437.html

Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет

Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет - РИА Новости, 17.11.2023

Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где главе государства подарили... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:24

2023-11-17T13:24

2023-11-17T13:29

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александр лукашенко

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где главе государства подарили гранатомет, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первому (Лукашенко – ред.) подарили гранатомет", - говорится в сообщении. Отмечается, что главе государства таким образом предложили пополнить его "арсенал". Согласно сообщению, во время визита президент ознакомился с организацией зон хранения оружия, ремонтными цехами. В частности, главе государства показали возможности базы по хранению вооружения военной и специальной техники, где в том числе хранят и ручные противотанковые гранатомёты. В сообщении подчеркивается, что в свое время Лукашенко "с таким служил". В цеху по ремонту артиллерийского вооружения президент поручил "заниматься железобетонно импортозамещением". "Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231110/belorussiya-1908620777.html

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Варвара Скокшина

в мире, гомель, белоруссия, александр лукашенко