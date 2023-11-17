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Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет - РИА Новости, 17.11.2023
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13:24 17.11.2023 (обновлено: 13:29 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/granatomet-1910071437.html
Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет
Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет - РИА Новости, 17.11.2023
Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где главе государства подарили... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:24
2023-11-17T13:29
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где главе государства подарили гранатомет, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Первому (Лукашенко – ред.) подарили гранатомет", - говорится в сообщении. Отмечается, что главе государства таким образом предложили пополнить его "арсенал". Согласно сообщению, во время визита президент ознакомился с организацией зон хранения оружия, ремонтными цехами. В частности, главе государства показали возможности базы по хранению вооружения военной и специальной техники, где в том числе хранят и ручные противотанковые гранатомёты. В сообщении подчеркивается, что в свое время Лукашенко "с таким служил". В цеху по ремонту артиллерийского вооружения президент поручил "заниматься железобетонно импортозамещением". "Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность", - сказал глава государства.
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в мире, гомель, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Гомель, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель подарили гранатомет

Лукашенко во время поездки на базу вооружения в Гомеле подарили гранатомет

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения 1868-й артиллерийской базы вооружения - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Пул Первого/Telegram
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомель посетил 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, где главе государства подарили гранатомет, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Первому (Лукашенко – ред.) подарили гранатомет", - говорится в сообщении. Отмечается, что главе государства таким образом предложили пополнить его "арсенал".
Согласно сообщению, во время визита президент ознакомился с организацией зон хранения оружия, ремонтными цехами.
В частности, главе государства показали возможности базы по хранению вооружения военной и специальной техники, где в том числе хранят и ручные противотанковые гранатомёты. В сообщении подчеркивается, что в свое время Лукашенко "с таким служил". В цеху по ремонту артиллерийского вооружения президент поручил "заниматься железобетонно импортозамещением". "Слишком дорогая штука - это закупать. Напрягайте промышленность", - сказал глава государства.
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В миреГомельБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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