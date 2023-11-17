https://ria.ru/20231117/grammofon-1909879334.html

Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ

Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ - РИА Новости, 17.11.2023

Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ

Церемония награждения музыкальной премией "Золотой Граммофон" впервые пройдет в коллаборации с искусственным интеллектом, сообщили организаторы. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:54

2023-11-17T05:54

2023-11-17T05:54

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дмитрий медников

москва

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Церемония награждения музыкальной премией "Золотой Граммофон" впервые пройдет в коллаборации с искусственным интеллектом, сообщили организаторы. "Интеграция самых передовых технологий в музыкальную премию создает принципиально новый контент. Мы совместим на практике передовые продукты в области ИИ и традиционную музыкальную премию, неотъемлемая часть которой — человеческий потенциал и талант", — рассказал управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.В этом году эскизы декораций церемонии нарисует нейросеть Kandinsky, создать фрагменты сценария поможет GigaChat, а соведущим церемонии выступит виртуальный ассистент Салют.Гостей и зрителей также ждет еще один сюрприз — эксклюзивный трек, впервые созданный суперпопулярной группой в коллаборации с нейросетью SymFormer и ИИ.В этом году церемония награждения премией "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в Москве.

https://ria.ru/20230613/beatles-1877831025.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

"русская медиагруппа", технологии, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, дмитрий медников, москва