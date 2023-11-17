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Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ - РИА Новости, 17.11.2023
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Шоубиз
 
05:54 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/grammofon-1909879334.html
Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ
Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ - РИА Новости, 17.11.2023
Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ
Церемония награждения музыкальной премией "Золотой Граммофон" впервые пройдет в коллаборации с искусственным интеллектом, сообщили организаторы. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:54
2023-11-17T05:54
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Церемония награждения музыкальной премией "Золотой Граммофон" впервые пройдет в коллаборации с искусственным интеллектом, сообщили организаторы. "Интеграция самых передовых технологий в музыкальную премию создает принципиально новый контент. Мы совместим на практике передовые продукты в области ИИ и традиционную музыкальную премию, неотъемлемая часть которой — человеческий потенциал и талант", — рассказал управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.В этом году эскизы декораций церемонии нарисует нейросеть Kandinsky, создать фрагменты сценария поможет GigaChat, а соведущим церемонии выступит виртуальный ассистент Салют.Гостей и зрителей также ждет еще один сюрприз — эксклюзивный трек, впервые созданный суперпопулярной группой в коллаборации с нейросетью SymFormer и ИИ.В этом году церемония награждения премией "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в Москве.
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"русская медиагруппа", технологии, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, дмитрий медников, москва
Шоубиз, "Русская медиагруппа", Технологии, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Дмитрий Медников, Москва
Организаторы "Золотого Граммофона" рассказали о коллаборации с ИИ

Награждение премией "Золотой Граммофон" впервые пройдет в коллаборации с ИИ

© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"Музыкальная премия "Золотой Граммофон"
Музыкальная премия Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба "Русской Медиагруппы"
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Церемония награждения музыкальной премией "Золотой Граммофон" впервые пройдет в коллаборации с искусственным интеллектом, сообщили организаторы.
«
"Интеграция самых передовых технологий в музыкальную премию создает принципиально новый контент. Мы совместим на практике передовые продукты в области ИИ и традиционную музыкальную премию, неотъемлемая часть которой — человеческий потенциал и талант", — рассказал управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.
В этом году эскизы декораций церемонии нарисует нейросеть Kandinsky, создать фрагменты сценария поможет GigaChat, а соведущим церемонии выступит виртуальный ассистент Салют.
Гостей и зрителей также ждет еще один сюрприз — эксклюзивный трек, впервые созданный суперпопулярной группой в коллаборации с нейросетью SymFormer и ИИ.
В этом году церемония награждения премией "Золотой Граммофон" состоится 29 ноября в Москве.
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Шоубиз"Русская медиагруппа"ТехнологииШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаДмитрий МедниковМосква
 
 
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