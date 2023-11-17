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В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах - РИА Новости, 17.11.2023
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10:25 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gosduma-1910021577.html
В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах
В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах - РИА Новости, 17.11.2023
В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах
Депутаты ГД Яна Лантратова и Нина Останина обратилась с предложением в обязательном порядке создавать комнаты матери и ребенка в общественных местах и принять... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:25
2023-11-17T10:25
общество
россия
анна попова
яна лантратова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД Яна Лантратова и Нина Останина обратилась с предложением в обязательном порядке создавать комнаты матери и ребенка в общественных местах и принять единые санитарные требования к ним к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, следует из соответствующих документов. &quot;На основании изложенного просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть возможность инициировать создание комнат матери и ребенка в общественных местах, а также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для комнат матери и ребенка и представить позицию Роспотребнадзора по этому вопросу&quot;, - следует из письма.Предлагается в таких комнатах устанавливать кресло для кормления грудного ребенка, кулер, стульчик для кормления детей от 6 месяцев, подогреватель для бутылочек, пеленальный стол, раковина, запас одноразовых пеленок и средства для подмывания младенцев. Обязательное создание таких помещений предлагается в парках, торговых центрах, общепите, коллежах и вузах. "В настоящий момент в ряде регионов РФ сложилась ситуация дефицита комнат матери и ребенка. В результате семьи с новорожденными и маленькими детьми испытывают сложности при посещении различных общественных мест", - пояснили авторы обращения.
https://ria.ru/20210728/belgiya-1743267998.html
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общество, россия, анна попова, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Анна Попова, Яна Лантратова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах

В ГД предложили создать обязательные комнаты для кормления в общественных местах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Женщина с ребенком. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД Яна Лантратова и Нина Останина обратилась с предложением в обязательном порядке создавать комнаты матери и ребенка в общественных местах и принять единые санитарные требования к ним к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, следует из соответствующих документов.
«

"На основании изложенного просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть возможность инициировать создание комнат матери и ребенка в общественных местах, а также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для комнат матери и ребенка и представить позицию Роспотребнадзора по этому вопросу", - следует из письма.

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Предлагается в таких комнатах устанавливать кресло для кормления грудного ребенка, кулер, стульчик для кормления детей от 6 месяцев, подогреватель для бутылочек, пеленальный стол, раковина, запас одноразовых пеленок и средства для подмывания младенцев. Обязательное создание таких помещений предлагается в парках, торговых центрах, общепите, коллежах и вузах.
"В настоящий момент в ряде регионов РФ сложилась ситуация дефицита комнат матери и ребенка. В результате семьи с новорожденными и маленькими детьми испытывают сложности при посещении различных общественных мест", - пояснили авторы обращения.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаЯна ЛантратоваГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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