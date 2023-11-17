https://ria.ru/20231117/gosduma-1910021577.html

В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах

В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах - РИА Новости, 17.11.2023

В ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах

Депутаты ГД Яна Лантратова и Нина Останина обратилась с предложением в обязательном порядке создавать комнаты матери и ребенка в общественных местах и принять... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:25

2023-11-17T10:25

2023-11-17T10:25

общество

россия

анна попова

яна лантратова

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Депутаты ГД Яна Лантратова и Нина Останина обратилась с предложением в обязательном порядке создавать комнаты матери и ребенка в общественных местах и принять единые санитарные требования к ним к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, следует из соответствующих документов. "На основании изложенного просим Вас, уважаемая Анна Юрьевна, рассмотреть возможность инициировать создание комнат матери и ребенка в общественных местах, а также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для комнат матери и ребенка и представить позицию Роспотребнадзора по этому вопросу", - следует из письма.Предлагается в таких комнатах устанавливать кресло для кормления грудного ребенка, кулер, стульчик для кормления детей от 6 месяцев, подогреватель для бутылочек, пеленальный стол, раковина, запас одноразовых пеленок и средства для подмывания младенцев. Обязательное создание таких помещений предлагается в парках, торговых центрах, общепите, коллежах и вузах. "В настоящий момент в ряде регионов РФ сложилась ситуация дефицита комнат матери и ребенка. В результате семьи с новорожденными и маленькими детьми испытывают сложности при посещении различных общественных мест", - пояснили авторы обращения.

https://ria.ru/20210728/belgiya-1743267998.html

https://ria.ru/20160803/1473398572.html

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общество, россия, анна попова, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)