https://ria.ru/20231117/gorlovka-1910017500.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 17.11.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:57

2023-11-17T09:57

2023-11-17T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2.25 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по тому же району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231116/obstrel-1909913513.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол