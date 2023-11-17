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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:57 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gorlovka-1910017500.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 17.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:57
2023-11-17T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2.25 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по тому же району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231116/obstrel-1909913513.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Горловке

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2.25 было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра по тому же району города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтирол
 
 
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