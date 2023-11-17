https://ria.ru/20231117/gergiev-1910122372.html
Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки
Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки - РИА Новости, 17.11.2023
Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки
Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев, комментируя новости о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров, заявил, что не искал... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:13
2023-11-17T16:13
2023-11-17T16:24
культура
валерий гергиев
большой театр
мариинский театр
общество
ссср
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев, комментируя новости о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров, заявил, что не искал возможности работать еще больше."Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным", - сказал он журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.
https://ria.ru/20231107/schelkunchik-1907871674.html
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валерий гергиев, большой театр, мариинский театр, общество, ссср
Культура, Валерий Гергиев, Большой театр, Мариинский театр, Общество, СССР
Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки
Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого театра и Мариинки