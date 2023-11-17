https://ria.ru/20231117/gergiev-1910122372.html

Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки

Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки - РИА Новости, 17.11.2023

Гергиев прокомментировал возможное назначение главой ГАБТа и Мариинки

Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев, комментируя новости о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров, заявил, что не искал... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:13

2023-11-17T16:13

2023-11-17T16:24

культура

валерий гергиев

большой театр

мариинский театр

общество

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Народный артист СССР, дирижер Валерий Гергиев, комментируя новости о возможном назначении главой Большого и Мариинского театров, заявил, что не искал возможности работать еще больше."Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным", - сказал он журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

https://ria.ru/20231107/schelkunchik-1907871674.html

ссср

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2023

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валерий гергиев, большой театр, мариинский театр, общество, ссср