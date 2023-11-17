https://ria.ru/20231117/gaza-1910161560.html

Путин оценил возможность восстановления культурных объектов в Газе

Путин оценил возможность восстановления культурных объектов в Газе - РИА Новости, 17.11.2023

Путин оценил возможность восстановления культурных объектов в Газе

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективе восстановления культурных объектов в Секторе Газа, заявил, что там сейчас происходят ужасные вещи, и пока... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:15

2023-11-17T18:15

2023-11-17T19:37

владимир путин

культура

сектор газа

израиль

санкт-петербургский международный культурный форум

в мире

россия

хамас

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о перспективе восстановления культурных объектов в Секторе Газа, заявил, что там сейчас происходят ужасные вещи, и пока нет никаких условий для работы."Если говорить о Секторе Газа, я сейчас не буду давать никаких политических характеристик, у каждого свое мнение, но там ужасные вещи происходят. Сейчас, уверен, условий для того, чтобы там работать, нет никаких", - сказал Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского культурного форума, отвечая на вопрос, готова ли Россия распространять опыт восстановления культурных объектов на другие страны.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива .В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909808400.html

сектор газа

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, культура, сектор газа, израиль, санкт-петербургский международный культурный форум, в мире, россия, хамас, оон