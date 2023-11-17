https://ria.ru/20231117/gaz-1909984219.html
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ
Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора "Булгартрансгаз" от сбора акцизов за транзит российского... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:02
2023-11-17T03:02
2023-11-17T03:02
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора "Булгартрансгаз" от сбора акцизов за транзит российского газа, сообщает издание "Дневник". Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Депутаты почти всех парламентских фракций, кроме ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"), к которой принадлежит Василев, заявили, что это решение спасёт национального оператора от банкротства, поскольку он должен платить шесть миллионов левов (три миллиона евро) в день, которые не может взыскать с российской компании "Газпром". Основная критика со стороны оппозиции в ходе дебатов касалась несовершенства законодательства, которое в данном случае обременило "Булгартрансгаз" долгами более чем на 200 миллионов левов (100 миллионов евро). Высказывались предположения, что целью является ухудшение финансового положения компании и ее приватизация. После принятия поправок эти деньги должно взыскивать национальное агентство по доходам (НАП) через таможенную службу. Президент Болгарии Румен Радев ранее раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
https://ria.ru/20231116/neft-1909973241.html
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в мире, болгария, россия, румен радев, булгартрансгаз, газпром
В мире, Болгария, Россия, Румен Радев, Булгартрансгаз, Газпром
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ
"Дневник": "Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора "Булгартрансгаз" от сбора акцизов за транзит российского газа, сообщает издание "Дневник".
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома
".
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Депутаты почти всех парламентских фракций, кроме ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"), к которой принадлежит Василев, заявили, что это решение спасёт национального оператора от банкротства, поскольку он должен платить шесть миллионов левов (три миллиона евро) в день, которые не может взыскать с российской компании "Газпром".
Основная критика со стороны оппозиции в ходе дебатов касалась несовершенства законодательства, которое в данном случае обременило "Булгартрансгаз" долгами более чем на 200 миллионов левов (100 миллионов евро). Высказывались предположения, что целью является ухудшение финансового положения компании и ее приватизация.
После принятия поправок эти деньги должно взыскивать национальное агентство по доходам (НАП) через таможенную службу.
Президент Болгарии Румен Радев
ранее раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
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