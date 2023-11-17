Рейтинг@Mail.ru
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gaz-1909984219.html
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ
Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора "Булгартрансгаз" от сбора акцизов за транзит российского... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:02
2023-11-17T03:02
в мире
болгария
россия
румен радев
булгартрансгаз
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_6c0e459079495dd66d1fc900df600a36.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора "Булгартрансгаз" от сбора акцизов за транзит российского газа, сообщает издание "Дневник". Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Депутаты почти всех парламентских фракций, кроме ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"), к которой принадлежит Василев, заявили, что это решение спасёт национального оператора от банкротства, поскольку он должен платить шесть миллионов левов (три миллиона евро) в день, которые не может взыскать с российской компании "Газпром". Основная критика со стороны оппозиции в ходе дебатов касалась несовершенства законодательства, которое в данном случае обременило "Булгартрансгаз" долгами более чем на 200 миллионов левов (100 миллионов евро). Высказывались предположения, что целью является ухудшение финансового положения компании и ее приватизация. После принятия поправок эти деньги должно взыскивать национальное агентство по доходам (НАП) через таможенную службу. Президент Болгарии Румен Радев ранее раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
https://ria.ru/20231116/neft-1909973241.html
https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909734522.html
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d31a38e4366e58a7f5a8ff0e6a3ff73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, болгария, россия, румен радев, булгартрансгаз, газпром
В мире, Болгария, Россия, Румен Радев, Булгартрансгаз, Газпром
"Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России, пишут СМИ

"Дневник": "Булгартрансгаз" освободили от сбора акцизов за газ из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии принял поправку, освобождающую национального газового оператора "Булгартрансгаз" от сбора акцизов за транзит российского газа, сообщает издание "Дневник".
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома".
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Болгария не поддержала запрет на переработку российской нефти "Лукойлом"
Вчера, 23:32
Депутаты почти всех парламентских фракций, кроме ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"), к которой принадлежит Василев, заявили, что это решение спасёт национального оператора от банкротства, поскольку он должен платить шесть миллионов левов (три миллиона евро) в день, которые не может взыскать с российской компании "Газпром".
Основная критика со стороны оппозиции в ходе дебатов касалась несовершенства законодательства, которое в данном случае обременило "Булгартрансгаз" долгами более чем на 200 миллионов левов (100 миллионов евро). Высказывались предположения, что целью является ухудшение финансового положения компании и ее приватизация.
После принятия поправок эти деньги должно взыскивать национальное агентство по доходам (НАП) через таможенную службу.
Президент Болгарии Румен Радев ранее раскритиковал решение правительства о повышении тарифов на транзит российского газа, предупредив, что это может привести к банкротству национального газового оператора "Булгартрансгаз", и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Молдавия не выполняет договоренности по газу от 2021 года, сообщили в МИД
Вчера, 06:19
 
В миреБолгарияРоссияРумен РадевБулгартрансгазГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала