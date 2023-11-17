https://ria.ru/20231117/fotografii-1909984713.html

Юрист рассказала, чем грозит публикация чужих фотографий в блоге

Юрист рассказала, чем грозит публикация чужих фотографий в блоге - РИА Новости, 17.11.2023

Юрист рассказала, чем грозит публикация чужих фотографий в блоге

Публикация в блоге чужих фотографий без указания и согласия автора может грозить компенсацией до пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости директор Академии... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:10

2023-11-17T03:10

2023-11-17T03:10

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общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Публикация в блоге чужих фотографий без указания и согласия автора может грозить компенсацией до пяти миллионов рублей, сообщила РИА Новости директор Академии современной юриспруденции, член Ассоциации юристов России Елена Гринь. "Публикуя чужую фотографию в своих социальных сетях, необходимо помнить о важных правилах. Следует помнить, что у каждой фотографии имеется автор. Публикация фотографий без соответствующего согласия их авторов является нарушением, за которое с блогера может быть взыскана компенсация до пяти миллионов рублей. Даже если изображение найдено в Интернете, сведения об авторе отсутствуют, это не является основанием пренебрегать согласием", - сказала юрист. Она отметила, что для публикации фотографии следует запросить согласие ее автора. Тем не менее, у этого правила есть исключения - если использование фото не связано с извлечением прибыли при публикации достаточно соблюдать правила репоста. Эти правила закреплены в судебной практике: необходимо указывать источник, с которого данное изображение было заимствовано, и автора фотографии. "Указанные сведения можно разместить в конце поста либо на самом фото", - пояснила Гринь. "Необходимо учитывать цель блога. Так, если публикация размещается в личных или образовательных целях, свободное использование допускается. Однако такое использование невозможно в случае использования чужого изображения в рекламе или иных коммерческих целях, в этом случае обязательно согласие автора", - добавила юрист. По ее словам, особую роль следует уделять объему цитирования, он должен быть оправданным. В частности, допустимым объемом цитирования будет считаться размещение 3-4 чужих фотографий в карусели из 10 фото. "Также следует с осторожностью использовать фотографии из фотобанков. Каждый раз при использовании фото из фотостока необходимо изучить пользовательское соглашение на предмет наличия в нем условий, допускающих бесплатное распространение фотографий в личных целях", - посоветовала юрист. Она отметила, что есть и другие случаи свободного использования чужих фотографий - создание карикатур или пародий. "Как следует из судебной практики, для того, чтобы произведение было отнесено к карикатуре, оно должно обладать следующими признаками: выражать критическое отношение к событиям, осмеяние и острую сатирическую критику конкретных происходящих событий. Предметом карикатуры является злободневное общественное событие, отражённое в сатирическом изображении объектов к нему причастных. Пародия, в свою очередь, обладает иными критериями: комический эффект за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения в специально измененной форме; пародийный эффект достигнут за счет текста юмористического/ироничного содержания, визуального ряда, за счет которого, в том числе, создается узнаваемость, и без которой пародийный эффект не может быть достигнут", - сказала Гринь. В противном случае, если фотография используется не в целях создания пародии или карикатуры, также потребуется согласие автора на ее использование, пояснила юрист.

https://ria.ru/20231116/nasledstvo-1909750197.html

https://ria.ru/20231108/perevod-1908044896.html

https://ria.ru/20231101/pokhischenie-1906564716.html

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технологии, ассоциация юристов россии, общество, россия