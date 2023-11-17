https://ria.ru/20231117/flag-1910114620.html

Итальянские студенты вывесили на Пизанской башне флаг Палестины

Итальянские студенты вывесили на Пизанской башне флаг Палестины - РИА Новости, 17.11.2023

Итальянские студенты вывесили на Пизанской башне флаг Палестины

Группа итальянских студентов в пятницу провела манифестацию в городе Пиза, потребовав немедленно прекратить огонь в секторе Газа, и в знак солидарности с... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:00

2023-11-17T16:00

2023-11-17T16:00

в мире

палестина

израиль

россия

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910114003_0:253:2053:1408_1920x0_80_0_0_37295f2c2f37523a6eab07e120c6f75b.jpg

РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Группа итальянских студентов в пятницу провела манифестацию в городе Пиза, потребовав немедленно прекратить огонь в секторе Газа, и в знак солидарности с палестинским народом вывесила на всемирно известной Пизанской башне флаг Палестины. "Пизанская башня занята, чтобы потребовать прекращения огня! Сегодня утром сотни людей прошли по улицам Пизы, чтобы потребовать немедленного прекращения огня и остановить обстрелы, которые уже более месяца обрушиваются на территории Газы", - говорится в заявлении, которое студенты распространили через соцсеть Facebook*.В сообщении отмечается, что колонна демонстрантов прибыла к Пизанской башне, на которой "флаг Палестины был поднят в знак солидарности с палестинским народом". В Facebook* также выложены фотографии, запечатлевшие эту акцию. По сообщению информагентства Ansa, около 15 студентов "ворвались внутрь Пизанской башни, минуя контроль, и вывесили огромный флаг Палестины с самой известной колокольни мира". Организаторы акции также зажгли несколько дымовых шашек, но ущерб памятнику истории и культуры нанесен не был. Ранее в различных итальянских городах, в том числе в Риме и Милане, прошли массовые демонстрации солидарности с Палестиной, в которых приняли активное участие молодежь и студенты. 6 ноября группа студентов неаполитанского университета Orientale заняла главное здание этого крупного вуза и вывесила над его входом транспарант в поддержку палестинского народа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231117/shturm-1910111075.html

https://ria.ru/20231117/shestvie-1910106916.html

https://ria.ru/20231117/izrail-1910087407.html

палестина

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году