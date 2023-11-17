Рейтинг@Mail.ru
Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023" - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:06 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/fedorova-1910164814.html
Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023"
Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023" - РИА Новости, 17.11.2023
Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023"
Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с РИА Новости оценила шансы на победу Маргариты Голубевой в предстоящем финале конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:06
2023-11-17T19:06
шоубиз
россия
сальвадор
оксана федорова
знаменитости
мисс вселенная
мисс россия
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910114858_0:18:799:467_1920x0_80_0_0_1f02017a95a005129d281253c89964f6.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с РИА Новости оценила шансы на победу Маргариты Голубевой в предстоящем финале конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. По мнению Федоровой, девушка — достойная участница.&quot;Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами, и обладает всеми необходимыми качествами которые нужны для конкурса &quot;Мисс Вселенная&quot;, — прокомментировала. Экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" напомнила, что в этом году принимала участие в выборе красавиц России совместно с певцом Дмитрием Маликовым, певицей Татьяной Котовой, дизайнером Игорем Чапуриным и композитором Владимиром Матецким.&quot;Мне было приятно со всеми членами жюри единогласно выбрать Маргариту Голубеву победительницей конкурса &quot;Мисс Россия&quot;!&quot; — поделилась знаменитость. В октябре Маргарита Голубева победила в конкурсе "Мисс Россия". Она обошла 50 конкуренток и получила возможность представлять нашу страну на "Мисс Вселенная — 2023". Имя самой красивой девушки в мире будет объявлено завтра в Сальвадоре.
https://ria.ru/20231031/kostyum-1906436778.html
россия
сальвадор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910114858_0:0:799:600_1920x0_80_0_0_afafe17502b666ca54ec6e0e5d6f0bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сальвадор, оксана федорова, знаменитости, мисс вселенная, мисс россия, новости шоу-бизнеса, стиль жизни
Шоубиз, Россия, Сальвадор, Оксана Федорова, Знаменитости, Мисс Вселенная, Мисс Россия, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни
Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023"

Федорова считает, что Голубевой есть все шансы на победу в "Мисс Вселенной"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия""Мисс Россия - 2023" Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре
Мисс Россия - 2023 Маргарита Голубева перед финалом конкурса Мисс Вселенная в Сальвадоре - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с РИА Новости оценила шансы на победу Маргариты Голубевой в предстоящем финале конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущая Оксана Федорова
Телеведущая Оксана Федорова - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Телеведущая Оксана Федорова
По мнению Федоровой, девушка — достойная участница.
«

"Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами, и обладает всеми необходимыми качествами которые нужны для конкурса "Мисс Вселенная", — прокомментировала.

Экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" напомнила, что в этом году принимала участие в выборе красавиц России совместно с певцом Дмитрием Маликовым, певицей Татьяной Котовой, дизайнером Игорем Чапуриным и композитором Владимиром Матецким.
«

"Мне было приятно со всеми членами жюри единогласно выбрать Маргариту Голубеву победительницей конкурса "Мисс Россия"!" — поделилась знаменитость.

В октябре Маргарита Голубева победила в конкурсе "Мисс Россия". Она обошла 50 конкуренток и получила возможность представлять нашу страну на "Мисс Вселенная — 2023". Имя самой красивой девушки в мире будет объявлено завтра в Сальвадоре.
Презентация национального костюма, который Мисс Россия - 2023 Маргарита Голубева представит на конкурсе Мисс Вселенная - 2023 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Россиянка предстанет на конкурсе "Мисс Вселенная" в костюме Царевны-Лебедь
31 октября, 14:48
 
ШоубизРоссияСальвадорОксана ФедороваЗнаменитостиМисс ВселеннаяМисс РоссияНовости шоу-бизнесаСтиль жизни
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала