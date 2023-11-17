Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023"
Федорова считает, что Голубевой есть все шансы на победу в "Мисс Вселенной"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия""Мисс Россия - 2023" Маргарита Голубева перед финалом конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Мисс Россия"
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с РИА Новости оценила шансы на победу Маргариты Голубевой в предстоящем финале конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.
Телеведущая Оксана Федорова
По мнению Федоровой, девушка — достойная участница.
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"Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами, и обладает всеми необходимыми качествами которые нужны для конкурса "Мисс Вселенная", — прокомментировала.
Экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" напомнила, что в этом году принимала участие в выборе красавиц России совместно с певцом Дмитрием Маликовым, певицей Татьяной Котовой, дизайнером Игорем Чапуриным и композитором Владимиром Матецким.
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"Мне было приятно со всеми членами жюри единогласно выбрать Маргариту Голубеву победительницей конкурса "Мисс Россия"!" — поделилась знаменитость.
В октябре Маргарита Голубева победила в конкурсе "Мисс Россия". Она обошла 50 конкуренток и получила возможность представлять нашу страну на "Мисс Вселенная — 2023". Имя самой красивой девушки в мире будет объявлено завтра в Сальвадоре.