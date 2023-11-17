https://ria.ru/20231117/fedorova-1910164814.html

Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023"

Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023" - РИА Новости, 17.11.2023

Федорова оценила шансы Голубевой на победу в "Мисс Вселенная 2023"

Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с РИА Новости оценила шансы на победу Маргариты Голубевой в предстоящем финале конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:06

2023-11-17T19:06

2023-11-17T19:06

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Оксана Федорова в разговоре с РИА Новости оценила шансы на победу Маргариты Голубевой в предстоящем финале конкурса "Мисс Вселенная" в Сальвадоре. По мнению Федоровой, девушка — достойная участница."Маргарита вполне может претендовать на победу. Она прекрасно подготовлена организаторами, и обладает всеми необходимыми качествами которые нужны для конкурса "Мисс Вселенная", — прокомментировала. Экс-обладательница титула "Мисс Вселенная" напомнила, что в этом году принимала участие в выборе красавиц России совместно с певцом Дмитрием Маликовым, певицей Татьяной Котовой, дизайнером Игорем Чапуриным и композитором Владимиром Матецким."Мне было приятно со всеми членами жюри единогласно выбрать Маргариту Голубеву победительницей конкурса "Мисс Россия"!" — поделилась знаменитость. В октябре Маргарита Голубева победила в конкурсе "Мисс Россия". Она обошла 50 конкуренток и получила возможность представлять нашу страну на "Мисс Вселенная — 2023". Имя самой красивой девушки в мире будет объявлено завтра в Сальвадоре.

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