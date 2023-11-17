https://ria.ru/20231117/fadeev-1910079664.html
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев - РИА Новости, 17.11.2023
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев
Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:52
2023-11-17T13:52
2023-11-17T13:52
россия
валерий фадеев
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Запад ведёт с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией... Поэтому они не считают нужным каким-то образом заботиться о соблюдении прав человека по отношению к российским гражданам", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Фадеев добавил, что россияне должны это отношение Запада "хорошо осознать".
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862156478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий фадеев, в мире
Россия, Валерий Фадеев, В мире
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев
Глава СПЧ: Запад не соблюдает права человека по отношению к россиянам
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Запад ведёт с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией... Поэтому они не считают нужным каким-то образом заботиться о соблюдении прав человека по отношению к российским гражданам", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Фадеев добавил, что россияне должны это отношение Запада "хорошо осознать".
Лукашенко призвал Запад заняться ситуацией с правами человека у себя