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Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев - РИА Новости, 17.11.2023
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13:52 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/fadeev-1910079664.html
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев - РИА Новости, 17.11.2023
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев
Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:52
2023-11-17T13:52
россия
валерий фадеев
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Запад ведёт с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией... Поэтому они не считают нужным каким-то образом заботиться о соблюдении прав человека по отношению к российским гражданам", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Фадеев добавил, что россияне должны это отношение Запада "хорошо осознать".
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россия, валерий фадеев, в мире
Россия, Валерий Фадеев, В мире
Запад ведет с россиянами необъявленную войну, заявил Фадеев

Глава СПЧ: Запад не соблюдает права человека по отношению к россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Запад не считает нужным соблюдать права человека по отношению к российским гражданам, россияне должны это осознать, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Запад ведёт с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией... Поэтому они не считают нужным каким-то образом заботиться о соблюдении прав человека по отношению к российским гражданам", - сказал Фадеев на пресс-конференции, приуроченной к 75-летию Всеобщей декларации прав человека, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Фадеев добавил, что россияне должны это отношение Запада "хорошо осознать".
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