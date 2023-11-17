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В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/f-16-1910102737.html
В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе
В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе - РИА Новости, 17.11.2023
В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе
Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в пятницу, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:21
2023-11-17T15:21
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
украина
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в пятницу, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе. "Обычная устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять российскому Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная получить преимущество в воздухе над российской техникой... Более старые модификации помогут защитить страну внутри от ракет, дронов, но для достижения преимущества в воздухе нужны самолёты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать Су-30, Су-35, Су-34", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. В прошлый вторник власти Нидерландов сообщили, что отправляют пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. В Гааге отмечали, что намерены отправить в учебный центр до 18 таких истребителей. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20231102/boi-1906874278.html
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технологии, в мире, украина, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Украина, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе

ВВС Украины: устаревшие версии F-16 не смогут бороться с российскими Су-35

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в пятницу, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе.
"Обычная устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять российскому Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная получить преимущество в воздухе над российской техникой... Более старые модификации помогут защитить страну внутри от ракет, дронов, но для достижения преимущества в воздухе нужны самолёты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать Су-30, Су-35, Су-34", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В прошлый вторник власти Нидерландов сообщили, что отправляют пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. В Гааге отмечали, что намерены отправить в учебный центр до 18 таких истребителей.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВ миреУкраинаF-16Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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