В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе
ВВС Украины: устаревшие версии F-16 не смогут бороться с российскими Су-35
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в пятницу, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе.
"Обычная устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять российскому Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная получить преимущество в воздухе над российской техникой... Более старые модификации помогут защитить страну внутри от ракет, дронов, но для достижения преимущества в воздухе нужны самолёты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать Су-30, Су-35, Су-34", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.
В прошлый вторник власти Нидерландов сообщили, что отправляют пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. В Гааге отмечали, что намерены отправить в учебный центр до 18 таких истребителей.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.