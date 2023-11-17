https://ria.ru/20231117/f-16-1910102737.html

В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе

В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе - РИА Новости, 17.11.2023

В Киеве заявили, что устаревшие версии F-16 не дадут преимущества в воздухе

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в пятницу, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T15:21

2023-11-17T15:21

2023-11-17T15:21

специальная военная операция на украине

технологии

в мире

украина

f-16

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил в пятницу, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут противостоять российским истребителям Су-35 и не дадут Киеву преимущества в воздухе. "Обычная устаревшая линейка F-16 не сможет противостоять российскому Су-35. Нам нужна модификация F-16, способная получить преимущество в воздухе над российской техникой... Более старые модификации помогут защитить страну внутри от ракет, дронов, но для достижения преимущества в воздухе нужны самолёты, чьи тактико-технические характеристики не будут уступать Су-30, Су-35, Су-34", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. В прошлый вторник власти Нидерландов сообщили, что отправляют пять своих истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. В Гааге отмечали, что намерены отправить в учебный центр до 18 таких истребителей. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20231102/boi-1906874278.html

https://ria.ru/20231101/shoygu-1906654177.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, в мире, украина, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр