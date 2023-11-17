Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 17.11.2023 (обновлено: 19:48 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу
Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:31
2023-11-17T19:48
европа
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910175878_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9d92a49d079964740496150f6f6fcdb9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума."Мы не хотим ни с кем рвать отношения. И мы этого не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем: ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают", — сказал президент.У России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события, продолжил глава государства.Он отметил, что Россия испытывает сложности в отношениях именно с европейскими элитами, которые утратили национальное самосознание и попали в зависимость от Северной Америки.По словам российского лидера, происходящее сегодня в Европе напоминает историю Франции времен Второй мировой войны, когда боролись две линии, одну из которых представлял генерал де Голль, а другую — маршал Петен."Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит то же самое", — сказал президент.Россия также не собирается рвать отношения с международными организациями, такими как ООН и ЮНЕСКО, подчеркнул президент.&quot;Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят, нужно из ООН выходить. Ерунда&quot;, — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия — основатель этих организаций и нет никакой необходимости покидать их.
https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html
https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин про окно в Европу: "Ничего закрывать не собираемся"
Путин про окно в Европу: "Ничего закрывать не собираемся"
2023-11-17T18:31
true
PT3M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910175878_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1d4d85bfc08a4613a7a56182ac8ce21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, владимир путин, россия
Европа, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу

Путин: у России нет конфликта с европейским обществом

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума.
«
"Мы не хотим ни с кем рвать отношения. И мы этого не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем: ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают", — сказал президент.
У России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события, продолжил глава государства.
Он отметил, что Россия испытывает сложности в отношениях именно с европейскими элитами, которые утратили национальное самосознание и попали в зависимость от Северной Америки.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Путин прокомментировал ответственность за сохранение наследия культуры
Вчера, 18:43
По словам российского лидера, происходящее сегодня в Европе напоминает историю Франции времен Второй мировой войны, когда боролись две линии, одну из которых представлял генерал де Голль, а другую — маршал Петен.
«
"Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит то же самое", — сказал президент.
Россия также не собирается рвать отношения с международными организациями, такими как ООН и ЮНЕСКО, подчеркнул президент.
«

"Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят, нужно из ООН выходить. Ерунда", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия — основатель этих организаций и нет никакой необходимости покидать их.
Храм Бэла в исторической части Пальмиры - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Путин объяснил значение Пальмиры для россиян
Вчера, 18:23
 
ЕвропаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала