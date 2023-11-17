https://ria.ru/20231117/evropa-1910165109.html

Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу

Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу

Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:31

2023-11-17T18:31

2023-11-17T19:48

европа

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Россия не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума."Мы не хотим ни с кем рвать отношения. И мы этого не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем: ни двери, ни форточки, ни окна. Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают", — сказал президент.У России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события, продолжил глава государства.Он отметил, что Россия испытывает сложности в отношениях именно с европейскими элитами, которые утратили национальное самосознание и попали в зависимость от Северной Америки.По словам российского лидера, происходящее сегодня в Европе напоминает историю Франции времен Второй мировой войны, когда боролись две линии, одну из которых представлял генерал де Голль, а другую — маршал Петен."Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит то же самое", — сказал президент.Россия также не собирается рвать отношения с международными организациями, такими как ООН и ЮНЕСКО, подчеркнул президент."Это площадка, где люди общаются между собой, работают. У нас достаточно серьезные проекты по линии ЮНЕСКО осуществляются. Не вижу в этом необходимости. Некоторые говорят, нужно из ООН выходить. Ерунда", — сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия — основатель этих организаций и нет никакой необходимости покидать их.

https://ria.ru/20231117/otvetstvennost-1910167699.html

https://ria.ru/20231117/palmira-1910162826.html

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Путин про окно в Европу: "Ничего закрывать не собираемся" Путин про окно в Европу: "Ничего закрывать не собираемся" 2023-11-17T18:31 true PT3M00S

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европа, владимир путин, россия