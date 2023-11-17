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В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
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00:51 17.11.2023 (обновлено: 03:30 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1909977512.html
В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа
В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа
Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T00:51
2023-11-17T03:30
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
общество
россия
израиль
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло аэропорта.&quot;Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек&quot;, — рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.Он также уточнил, что среди них раненых нет. Сейчас эвакуированные проходят зону таможенного контроля, там же прибывшие получают теплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде, добавил Охотенко.В ведомстве также рассказали, что покинуть палестинский анклав желают еще 887 соотечественников.Предыдущие две группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
сектор газа
палестина
россия
израиль
каир (город)
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РИА Новости
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4.7
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домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, общество, россия, израиль, каир (город)
Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Общество, Россия, Израиль, Каир (город)
В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа

МЧС: в Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из Газы россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло аэропорта.
«

"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек", — рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.

Он также уточнил, что среди них раненых нет. Сейчас эвакуированные проходят зону таможенного контроля, там же прибывшие получают теплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде, добавил Охотенко.
В ведомстве также рассказали, что покинуть палестинский анклав желают еще 887 соотечественников.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Предыдущие две группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
Домодедово (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаОбществоРоссияИзраильКаир (город)
 
 
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