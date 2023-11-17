https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1909977512.html

В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа

В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023

В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа

Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T00:51

2023-11-17T00:51

2023-11-17T03:30

домодедово (аэропорт)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

общество

россия

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288336_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_ebd74b3d747c4b3b112b194395040953.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло аэропорта."Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек", — рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.Он также уточнил, что среди них раненых нет. Сейчас эвакуированные проходят зону таможенного контроля, там же прибывшие получают теплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде, добавил Охотенко.В ведомстве также рассказали, что покинуть палестинский анклав желают еще 887 соотечественников.Предыдущие две группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

сектор газа

палестина

россия

израиль

каир (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, общество, россия, израиль, каир (город)