В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло аэропорта."Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек", — рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.Он также уточнил, что среди них раненых нет. Сейчас эвакуированные проходят зону таможенного контроля, там же прибывшие получают теплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде, добавил Охотенко.В ведомстве также рассказали, что покинуть палестинский анклав желают еще 887 соотечественников.Предыдущие две группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, общество, россия, израиль, каир (город)
Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Общество, Россия, Израиль, Каир (город)
В Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из сектора Газа
МЧС: в Домодедово прибыл борт с третьей группой эвакуированных из Газы россиян
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в салоне автобуса в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Самолет, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово в 0.48 ночи, свидетельствует табло аэропорта.
«
"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привез 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолетами МЧС России переведено 288 человек", — рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.
Он также уточнил, что среди них раненых нет. Сейчас эвакуированные проходят зону таможенного контроля, там же прибывшие получают теплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде, добавил Охотенко.
В ведомстве также рассказали, что покинуть палестинский анклав желают еще 887 соотечественников.
Предыдущие две группы эвакуированных также вернулись на родину через Египет усилиями российских спасателей.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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