https://ria.ru/20231117/estoniya-1910168623.html
СМИ: Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией
СМИ: Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией
Эстония выставила противотанковые заграждения на границе с Россией, сообщило издание Postimees. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:45
2023-11-17T18:45
2023-11-17T21:07
политика
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Эстония выставила противотанковые заграждения на границе с Россией, сообщило издание Postimees."Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарву бетонных пирамид, похожих на так называемые зубы дракона, они же противотанковые надолбы", — говорится в статье.Уточняется, что такие приспособления обычно используются как часть фортификационных сооружений, мешающих передвижению тяжелой техники.Как сообщил руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва, "зубы дракона" были подготовлены на случай, если Таллин решит ограничить въезд из России.Ранее глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар заявил, что допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.Заместитель директора департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Владимир Андреев отметил, что русофобская политика властей стран Прибалтики приняла юридическое оформление, оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в отношении тех, кто оказывает поддержку Москве. Примером такой политики стали уголовные преследования участников мемориальных событий в регионе, уточнил он. Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, рекомендовала россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в России автомобилей. Она добавила, что Москва будет принимать асимметричные меры в ответ на правовой беспредел в прибалтийских государствах.
https://ria.ru/20231115/kallas-1909496845.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, эстония, нарва
Политика, Россия, Эстония, Нарва
СМИ: Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией
Postimees: Эстония выставила у границы с Россией противотанковые заграждения
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Эстония выставила противотанковые заграждения на границе с Россией, сообщило издание Postimees
.
«
"Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарву бетонных пирамид, похожих на так называемые зубы дракона, они же противотанковые надолбы", — говорится в статье.
Уточняется, что такие приспособления обычно используются как часть фортификационных сооружений, мешающих передвижению тяжелой техники.
Как сообщил руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва, "зубы дракона" были подготовлены на случай, если Таллин
решит ограничить въезд из России.
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Ранее глава эстонской пограничной службы Вейко Коммусаар заявил, что допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией.
Заместитель директора департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Владимир Андреев отметил, что русофобская политика властей стран Прибалтики приняла юридическое оформление, оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в отношении тех, кто оказывает поддержку Москве. Примером такой политики стали уголовные преследования участников мемориальных событий в регионе, уточнил он. Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, рекомендовала россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в России автомобилей. Она добавила, что Москва будет принимать асимметричные меры в ответ на правовой беспредел в прибалтийских государствах.
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