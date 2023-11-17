https://ria.ru/20231117/erevan-1910012665.html

В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета

В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета - РИА Новости, 17.11.2023

В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета

В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:33

2023-11-17T09:33

2023-11-17T11:13

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ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news."Взрыв произошел в здании химического факультета Ереванского государственного университета <...>. Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего", — говорится в публикации.По данным СМИ, один сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом во время эвакуационных работ.Позднее Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека, троих пострадавших госпитализировали.

https://ria.ru/20220826/erevan-1812236788.html

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ереван, в мире, армения