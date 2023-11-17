Рейтинг@Mail.ru
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 17.11.2023 (обновлено: 11:13 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/erevan-1910012665.html
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета - РИА Новости, 17.11.2023
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета
В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:33
2023-11-17T11:13
ереван
в мире
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910028409_0:160:1200:835_1920x0_80_0_0_a2d9be973ae0e40c61cfde8a806e2fb0.jpg
ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news.&quot;Взрыв произошел в здании химического факультета Ереванского государственного университета &lt;...&gt;. Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего&quot;, — говорится в публикации.По данным СМИ, один сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом во время эвакуационных работ.Позднее Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека, троих пострадавших госпитализировали.
https://ria.ru/20220826/erevan-1812236788.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910028409_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6026d876e2c7c8970d1136d44fa65508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ереван, в мире, армения
Ереван, В мире, Армения
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета

В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета, погиб один человек

© Sputnik Армения/Aram NersesyanСотрудники экстренных служб на месте взрыва у здания Ереванского государственного университета
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва у здания Ереванского государственного университета
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва у здания Ереванского государственного университета
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news.
«

"Взрыв произошел в здании химического факультета Ереванского государственного университета <...>. Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего", — говорится в публикации.

По данным СМИ, один сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом во время эвакуационных работ.
Позднее Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека, троих пострадавших госпитализировали.
Местные жители и пожарные на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ в Ереване
26 августа 2022, 10:28
 
ЕреванВ миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала