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В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета - РИА Новости, 17.11.2023
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета
В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:33
2023-11-17T09:33
2023-11-17T11:13
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ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, есть погибший, сообщило онлайн-издание oragir.news."Взрыв произошел в здании химического факультета Ереванского государственного университета <...>. Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего", — говорится в публикации.По данным СМИ, один сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом во время эвакуационных работ.Позднее Минздрав Армении подтвердил гибель одного человека, троих пострадавших госпитализировали.
https://ria.ru/20220826/erevan-1812236788.html
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ереван, в мире, армения
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета
В Ереване прогремел взрыв в здании госуниверситета, погиб один человек