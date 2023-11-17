https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего

Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего - РИА Новости, 17.11.2023

Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего

Выход на полную мощность энергоблока №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область), целиком загруженным... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:35

2023-11-17T03:35

2023-11-17T03:35

наука

россия

свердловская область

заречный

александр уваров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоярская аэс

горно-химический комбинат

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выход на полную мощность энергоблока №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область), целиком загруженным инновационным промышленным ядерным уран-плутониевым МОКС-топливом, означает, что Россия сделала очередной важный шаг в освоении технологий атомной энергетики будущего, заявил РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. "Росатом" накануне сообщил, что энергоблок №4 с реактором БН-800 впервые выведен на полную мощность, будучи полностью загруженным промышленным МОКС-топливом (от англ. mixed-oxide fuel). "Завершение работ по полному переводу реактора БН-800 на промышленное уран-плутониевое МОКС-топливо - очередной важный шаг на пути к построению в России двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом. Плутоний, который накапливается в ядерном топливе легководных реакторов ВВЭР, теперь можно будет использовать при изготовлении топлива для БН-800, а не просто хранить на складах", - сказал Уваров. "Наши предшественники в СССР решили первую из многих задач на пути к замыканию ядерного топливного цикла, а именно, разработали и освоили технологии быстрых реакторов с натриевым теплоносителем (реакторов БН). В свою очередь, "Росатом" решил сейчас вторую задачу - разработал и освоил технологии промышленного МОКС-топлива", - добавил эксперт. Но почивать на лаврах рано, отметил Уваров. "Следующим шагом должно стать строительство коммерческих быстрых реакторов БН-1200М и БР-1200, проекты которых уже разрабатываются в "Росатоме", а также решить задачу по многократному прохождению плутония через ядерные реакторы", - сказал собеседник агентства. Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления МОКС-топлива установок ВВЭР. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. Это топливо производится на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край). Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.

https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html

https://ria.ru/20230321/reaktor-1859591913.html

https://ria.ru/20230419/tekhnologii-1866335120.html

россия

свердловская область

заречный

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россия, свердловская область, заречный, александр уваров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс, горно-химический комбинат, наука