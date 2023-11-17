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Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего - РИА Новости, 17.11.2023
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Наука
 
03:35 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего
Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего - РИА Новости, 17.11.2023
Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего
Выход на полную мощность энергоблока №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область), целиком загруженным... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:35
2023-11-17T03:35
наука
россия
свердловская область
заречный
александр уваров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоярская аэс
горно-химический комбинат
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выход на полную мощность энергоблока №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область), целиком загруженным инновационным промышленным ядерным уран-плутониевым МОКС-топливом, означает, что Россия сделала очередной важный шаг в освоении технологий атомной энергетики будущего, заявил РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров. "Росатом" накануне сообщил, что энергоблок №4 с реактором БН-800 впервые выведен на полную мощность, будучи полностью загруженным промышленным МОКС-топливом (от англ. mixed-oxide fuel). "Завершение работ по полному переводу реактора БН-800 на промышленное уран-плутониевое МОКС-топливо - очередной важный шаг на пути к построению в России двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом. Плутоний, который накапливается в ядерном топливе легководных реакторов ВВЭР, теперь можно будет использовать при изготовлении топлива для БН-800, а не просто хранить на складах", - сказал Уваров. "Наши предшественники в СССР решили первую из многих задач на пути к замыканию ядерного топливного цикла, а именно, разработали и освоили технологии быстрых реакторов с натриевым теплоносителем (реакторов БН). В свою очередь, "Росатом" решил сейчас вторую задачу - разработал и освоил технологии промышленного МОКС-топлива", - добавил эксперт. Но почивать на лаврах рано, отметил Уваров. "Следующим шагом должно стать строительство коммерческих быстрых реакторов БН-1200М и БР-1200, проекты которых уже разрабатываются в "Росатоме", а также решить задачу по многократному прохождению плутония через ядерные реакторы", - сказал собеседник агентства. Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах. Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления МОКС-топлива установок ВВЭР. Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ. Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. Это топливо производится на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край). Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.
https://ria.ru/20231117/stantsiya-1909985027.html
https://ria.ru/20230321/reaktor-1859591913.html
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россия, свердловская область, заречный, александр уваров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс, горно-химический комбинат, наука
Наука, Россия, Свердловская область, Заречный, Александр Уваров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белоярская АЭС, Горно-химический комбинат, Наука
Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего

Эксперт Уваров: Россия сделала новый важный шаг к атомной энергетике будущего

© РИА Новости / Владимир Подоксенов | Перейти в медиабанкВид на проходную Белоярской атомной электростанции имени И.В. Курчатова
Вид на проходную Белоярской атомной электростанции имени И.В. Курчатова - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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Вид на проходную Белоярской атомной электростанции имени И.В. Курчатова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Выход на полную мощность энергоблока №4 с реактором на быстрых нейтронах БН-800 на Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область), целиком загруженным инновационным промышленным ядерным уран-плутониевым МОКС-топливом, означает, что Россия сделала очередной важный шаг в освоении технологий атомной энергетики будущего, заявил РИА Новости главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров.
"Росатом" накануне сообщил, что энергоблок №4 с реактором БН-800 впервые выведен на полную мощность, будучи полностью загруженным промышленным МОКС-топливом (от англ. mixed-oxide fuel).
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"Завершение работ по полному переводу реактора БН-800 на промышленное уран-плутониевое МОКС-топливо - очередной важный шаг на пути к построению в России двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом. Плутоний, который накапливается в ядерном топливе легководных реакторов ВВЭР, теперь можно будет использовать при изготовлении топлива для БН-800, а не просто хранить на складах", - сказал Уваров.
"Наши предшественники в СССР решили первую из многих задач на пути к замыканию ядерного топливного цикла, а именно, разработали и освоили технологии быстрых реакторов с натриевым теплоносителем (реакторов БН). В свою очередь, "Росатом" решил сейчас вторую задачу - разработал и освоил технологии промышленного МОКС-топлива", - добавил эксперт.
Но почивать на лаврах рано, отметил Уваров.
«
"Следующим шагом должно стать строительство коммерческих быстрых реакторов БН-1200М и БР-1200, проекты которых уже разрабатываются в "Росатоме", а также решить задачу по многократному прохождению плутония через ядерные реакторы", - сказал собеседник агентства.
Российская атомная отрасль осваивает технологии, необходимые для перехода к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных энергетических реакторов ВВЭР на тепловых нейтронах с реакторами на быстрых нейтронах.
Логика двухкомпонентной ядерной энергосистемы основана на использовании плутония, выделяемого из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР, для изготовления топлива реакторов на быстрых нейтронах и возможности применения плутония из ОЯТ "быстрых" реакторов для изготовления МОКС-топлива установок ВВЭР.
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Благодаря ЗЯТЦ расширится воспроизводство ядерного "горючего", плутония, и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.
Блок №4 Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800 установленной электрической мощностью более 800 МВт с жидкометаллическим теплоносителем натрием, промышленная эксплуатация которого началась в 2016 году, необходим для отработки ряда технологий замыкания ядерного топливного цикла, и прежде всего для демонстрации работы на промышленном смешанном оксидном уран-плутониевом МОКС-топливе. Это топливо производится на предприятии "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ЗАТО Железногорск, Красноярский край).
Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.
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НаукаРоссияСвердловская областьЗаречныйАлександр УваровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белоярская АЭСГорно-химический комбинатНаука
 
 
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