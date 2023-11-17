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Электронный дневник школьника: как зайти, зарегистрироваться
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16:23 17.11.2023
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Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им
Электронный дневник школьника: как зайти, зарегистрироваться
Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им
Электронный дневник помогает отслеживать успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:23
2023-11-17T16:23
школа
общество
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образование
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сн_образование
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Электронный дневник помогает отслеживать успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных городах и областях. О том, зачем нужны виртуальные сервисы в образовании, как зарегистрироваться в дневнике через “Госуслуги” и выполнить вход в личный кабинет, — в материале РИА Новости.Что такое электронный дневникЭлектронный дневник постепенно приходит на смену традиционному бумажному. Система школьного образования становится более мобильной и доступной благодаря виртуальной системе, выполняющей роль классного журнала. Электронный дневник — это тот же дневник, но в цифровом формате, где можно посмотреть успеваемость школьника, проставить оценки, обозначить тему урока и выдать домашнее задание. Только в этом случае все данные сохранены в информационной системе, доступ к которой защищен.Зачем нуженЭлектронный дневник обеспечивает учителей, учеников и их родителей актуальной информацией о процессе обучения."Уже несколько лет в самых разных сферах наблюдается тренд на цифровизацию и автоматизацию процессов. Сфера образования — не исключение. Электронный дневник — это отличная возможность освободить преподавателя от бумажной рутины и предоставить доступ к информации в любой момент времени", — отмечает преподаватель Юлия Минуллина.Кроме того, благодаря электронному формату все стороны экономят время в ведении дневника.РегистрацияНесмотря на то, что система электронного контроля подразумевает использование сразу всеми участниками (учитель-ребенок-родитель), самостоятельно регистрацию пройдет в ней только работник школы, например, учитель или директор.Учреждения могут выбрать один из сетевых федеральных журналов. Сейчас их в нашей стране три:В большинстве случаев родители и дети имеют возможность получить доступ к сервисам федерального формата через портал госуслуг, по логину и паролю, выданным учителем.Также существуют региональные системы, например, "Сетевой город" — на сайте можно выбрать нужный субъект РФ и перейти по ссылке для авторизации.В зависимости от вида системы для регистрации сотруднику школы нужно будет указать: ФИО, населенный пункт или название школы, e-mail, пароль и др.Получение доступаРодителям и детям для доступа достаточно иметь индивидуальный логин и пароль, которые были выданы учителем. Но для многих систем может также понадобиться личный кабинет на сайте “Госуслуги”. Это условие только для тех, кто уже достиг 14-летнего возраста. Для детей помладше получение доступа более упрощенное.Для создания профиля на “Госуслугах” нужно указать данные ученика — паспорт, СНИЛС и др., после чего дождаться подтверждения личности.Вход в личный кабинетДля того чтобы зайти в электронный дневник, можно использовать три способа: вход по логину и паролю, вход через “Госуслуги” и восстановление пароля.Вход по логину и паролюСтандартный вариант — перейти на сайт и ввести данные, которые были ранее выданы ученику.Вход через “Госуслуги”Чтобы попасть в электронный дневник через сайт “Госуслуги”, в первую очередь необходимо уточнить у преподавателя — привязана ли система к порталу. Если да, то можно заходить в систему, предварительно авторизовавшись в разделе "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости". Затем в открывшейся форме выбрать заявителя: родитель или обучающийся, далее — указать школу, ФИО ученика и интересующую информацию (расписание, оценки и т.д.).Восстановление пароляЕсли пароль и логин были утеряны или забыты, можно попробовать восстановить данные, например, с помощью телефона, на который придет смс с нужной информацией.Настройка дневникаЭлектронный дневник чем-то напоминает профиль в социальной сети. Там можно добавить информацию об ученике — например, грамоты или сертификаты. Но полноценной настройкой системы занимается только администрация учреждения, так как в первую очередь удобство сервиса важно для преподавателей, которые будут вести учет.Основные возможностиВиртуальный журнал — это универсальный способ ведения и контроля обучения, который открывает разные возможности как для преподавателей, так и для учеников и их родителей.Для учениковШкольникам теперь проще узнать или вспомнить домашнее задание, оценки и расписание. Если по каким-то причинам ученик пропустил занятие, ему не нужно узнавать информацию через одноклассников или преподавателя.Для преподавателей"Среди возможностей для преподавателей в подобных сервисах можно отметить: единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, проставление оценок в зависимости от типа работ, автоматическое формирование статистики, а также возможность хранения и обмена информацией", — поясняет Юлия Минуллина.По словам эксперта, каждая из этих возможностей обладает своими преимуществами:Для родителейЧто касается участия родителей, электронный дневник — это наилучший вариант для контроля успеваемости своего ребенка. Пока ученик в школе, папа с мамой могут проследить, какие оценки получает ребенок, появлялся ли он на занятиях и что ему задали. Нет необходимости постоянно спрашивать о результатах уроков и проверять бумажный дневник.Установка на мобильный телефонЭлектронный ресурс — это возможность посмотреть дневник в любое время и в любом месте, имея при себе телефон или компьютер с доступом в интернет. Большинство сервисов поддерживают мобильную версию дневника, например, "Дневник.ру" или "ЭлЖур". Можно открыть журнал в приложении посмотреть оценки, комментарии преподавателей и расписание уроков в режиме онлайн.
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школа, общество, россия, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Школа, Общество, Россия, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование

Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsЭлектронный дневник
Электронный дневник - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Электронный дневник
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Оглавление
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Электронный дневник помогает отслеживать успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных городах и областях. О том, зачем нужны виртуальные сервисы в образовании, как зарегистрироваться в дневнике через “Госуслуги” и выполнить вход в личный кабинет, — в материале РИА Новости.

Что такое электронный дневник

Электронный дневник постепенно приходит на смену традиционному бумажному. Система школьного образования становится более мобильной и доступной благодаря виртуальной системе, выполняющей роль классного журнала. Электронный дневник — это тот же дневник, но в цифровом формате, где можно посмотреть успеваемость школьника, проставить оценки, обозначить тему урока и выдать домашнее задание. Только в этом случае все данные сохранены в информационной системе, доступ к которой защищен.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкУченица во время занятий
Ученица во время занятий - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ученица во время занятий

Зачем нужен

Электронный дневник обеспечивает учителей, учеников и их родителей актуальной информацией о процессе обучения.
«
"Уже несколько лет в самых разных сферах наблюдается тренд на цифровизацию и автоматизацию процессов. Сфера образования — не исключение. Электронный дневник — это отличная возможность освободить преподавателя от бумажной рутины и предоставить доступ к информации в любой момент времени", — отмечает преподаватель Юлия Минуллина.
Кроме того, благодаря электронному формату все стороны экономят время в ведении дневника.

Регистрация

Несмотря на то, что система электронного контроля подразумевает использование сразу всеми участниками (учитель-ребенок-родитель), самостоятельно регистрацию пройдет в ней только работник школы, например, учитель или директор.
Учреждения могут выбрать один из сетевых федеральных журналов. Сейчас их в нашей стране три:
В большинстве случаев родители и дети имеют возможность получить доступ к сервисам федерального формата через портал госуслуг, по логину и паролю, выданным учителем.
Также существуют региональные системы, например, "Сетевой город" — на сайте можно выбрать нужный субъект РФ и перейти по ссылке для авторизации.
В зависимости от вида системы для регистрации сотруднику школы нужно будет указать: ФИО, населенный пункт или название школы, e-mail, пароль и др.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСтаршеклассник перед компьютером
Старшеклассник перед компьютером - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Старшеклассник перед компьютером

Получение доступа

Родителям и детям для доступа достаточно иметь индивидуальный логин и пароль, которые были выданы учителем. Но для многих систем может также понадобиться личный кабинет на сайте “Госуслуги”. Это условие только для тех, кто уже достиг 14-летнего возраста. Для детей помладше получение доступа более упрощенное.
Для создания профиля на “Госуслугах” нужно указать данные ученика — паспорт, СНИЛС и др., после чего дождаться подтверждения личности.

Вход в личный кабинет

Для того чтобы зайти в электронный дневник, можно использовать три способа: вход по логину и паролю, вход через “Госуслуги” и восстановление пароля.

Вход по логину и паролю

Стандартный вариант — перейти на сайт и ввести данные, которые были ранее выданы ученику.

Вход через “Госуслуги”

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Чтобы попасть в электронный дневник через сайт “Госуслуги”, в первую очередь необходимо уточнить у преподавателя — привязана ли система к порталу. Если да, то можно заходить в систему, предварительно авторизовавшись в разделе "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости". Затем в открывшейся форме выбрать заявителя: родитель или обучающийся, далее — указать школу, ФИО ученика и интересующую информацию (расписание, оценки и т.д.).

Восстановление пароля

Если пароль и логин были утеряны или забыты, можно попробовать восстановить данные, например, с помощью телефона, на который придет смс с нужной информацией.

Настройка дневника

Электронный дневник чем-то напоминает профиль в социальной сети. Там можно добавить информацию об ученике — например, грамоты или сертификаты. Но полноценной настройкой системы занимается только администрация учреждения, так как в первую очередь удобство сервиса важно для преподавателей, которые будут вести учет.

Основные возможности

Виртуальный журнал — это универсальный способ ведения и контроля обучения, который открывает разные возможности как для преподавателей, так и для учеников и их родителей.

Для учеников

Школьникам теперь проще узнать или вспомнить домашнее задание, оценки и расписание. Если по каким-то причинам ученик пропустил занятие, ему не нужно узнавать информацию через одноклассников или преподавателя.

Для преподавателей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам
Учитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам
«
"Среди возможностей для преподавателей в подобных сервисах можно отметить: единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, проставление оценок в зависимости от типа работ, автоматическое формирование статистики, а также возможность хранения и обмена информацией", — поясняет Юлия Минуллина.
По словам эксперта, каждая из этих возможностей обладает своими преимуществами:
  • Единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, а также мониторинга расписания — раньше ученики и преподаватели были вынуждены толпиться у расписания, чтобы посмотреть кабинет или время занятия. Теперь это можно сделать в любое время и в любом месте.
  • Проставление оценок в зависимости от типа работ, в том числе, ответы на занятиях, контрольные работы и др. Если система умеет учитывать "вес" такой оценки при подведении результатов четвертей, процесс становится проще и быстрее.
  • Автоматическое формирование статистики и различных отчетов также облегчает работу и снижает административные трудозатраты.
  • Возможность хранения материалов для занятий, обмена комментариями по заданиям, а также прохождения электронного тестирования, что особенно актуально в условиях пандемии.

Для родителей

Что касается участия родителей, электронный дневник — это наилучший вариант для контроля успеваемости своего ребенка. Пока ученик в школе, папа с мамой могут проследить, какие оценки получает ребенок, появлялся ли он на занятиях и что ему задали. Нет необходимости постоянно спрашивать о результатах уроков и проверять бумажный дневник.
Досье с малых лет: зачем нужен цифровой профиль школьникам? - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
Досье с малых лет: зачем нужен цифровой профиль школьникам?
8 июня 2021, 13:04

Установка на мобильный телефон

Электронный ресурс — это возможность посмотреть дневник в любое время и в любом месте, имея при себе телефон или компьютер с доступом в интернет. Большинство сервисов поддерживают мобильную версию дневника, например, "Дневник.ру" или "ЭлЖур". Можно открыть журнал в приложении посмотреть оценки, комментарии преподавателей и расписание уроков в режиме онлайн.
 
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