Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им
© Depositphotos.com / Syda_ProductionsЭлектронный дневник
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Электронный дневник
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Электронный дневник помогает отслеживать успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных городах и областях. О том, зачем нужны виртуальные сервисы в образовании, как зарегистрироваться в дневнике через “Госуслуги” и выполнить вход в личный кабинет, — в материале РИА Новости.
Что такое электронный дневник
Электронный дневник постепенно приходит на смену традиционному бумажному. Система школьного образования становится более мобильной и доступной благодаря виртуальной системе, выполняющей роль классного журнала. Электронный дневник — это тот же дневник, но в цифровом формате, где можно посмотреть успеваемость школьника, проставить оценки, обозначить тему урока и выдать домашнее задание. Только в этом случае все данные сохранены в информационной системе, доступ к которой защищен.
Ученица во время занятий
Зачем нужен
Электронный дневник обеспечивает учителей, учеников и их родителей актуальной информацией о процессе обучения.
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"Уже несколько лет в самых разных сферах наблюдается тренд на цифровизацию и автоматизацию процессов. Сфера образования — не исключение. Электронный дневник — это отличная возможность освободить преподавателя от бумажной рутины и предоставить доступ к информации в любой момент времени", — отмечает преподаватель Юлия Минуллина.
Кроме того, благодаря электронному формату все стороны экономят время в ведении дневника.
Регистрация
Несмотря на то, что система электронного контроля подразумевает использование сразу всеми участниками (учитель-ребенок-родитель), самостоятельно регистрацию пройдет в ней только работник школы, например, учитель или директор.
Учреждения могут выбрать один из сетевых федеральных журналов. Сейчас их в нашей стране три:
В большинстве случаев родители и дети имеют возможность получить доступ к сервисам федерального формата через портал госуслуг, по логину и паролю, выданным учителем.
Также существуют региональные системы, например, "Сетевой город" — на сайте можно выбрать нужный субъект РФ и перейти по ссылке для авторизации.
В зависимости от вида системы для регистрации сотруднику школы нужно будет указать: ФИО, населенный пункт или название школы, e-mail, пароль и др.
Старшеклассник перед компьютером
Получение доступа
Родителям и детям для доступа достаточно иметь индивидуальный логин и пароль, которые были выданы учителем. Но для многих систем может также понадобиться личный кабинет на сайте “Госуслуги”. Это условие только для тех, кто уже достиг 14-летнего возраста. Для детей помладше получение доступа более упрощенное.
Для создания профиля на “Госуслугах” нужно указать данные ученика — паспорт, СНИЛС и др., после чего дождаться подтверждения личности.
Вход в личный кабинет
Для того чтобы зайти в электронный дневник, можно использовать три способа: вход по логину и паролю, вход через “Госуслуги” и восстановление пароля.
Вход по логину и паролю
Стандартный вариант — перейти на сайт и ввести данные, которые были ранее выданы ученику.
Вход через “Госуслуги”
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Чтобы попасть в электронный дневник через сайт “Госуслуги”, в первую очередь необходимо уточнить у преподавателя — привязана ли система к порталу. Если да, то можно заходить в систему, предварительно авторизовавшись в разделе "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости". Затем в открывшейся форме выбрать заявителя: родитель или обучающийся, далее — указать школу, ФИО ученика и интересующую информацию (расписание, оценки и т.д.).
Восстановление пароля
Если пароль и логин были утеряны или забыты, можно попробовать восстановить данные, например, с помощью телефона, на который придет смс с нужной информацией.
Настройка дневника
Электронный дневник чем-то напоминает профиль в социальной сети. Там можно добавить информацию об ученике — например, грамоты или сертификаты. Но полноценной настройкой системы занимается только администрация учреждения, так как в первую очередь удобство сервиса важно для преподавателей, которые будут вести учет.
Основные возможности
Виртуальный журнал — это универсальный способ ведения и контроля обучения, который открывает разные возможности как для преподавателей, так и для учеников и их родителей.
Для учеников
Школьникам теперь проще узнать или вспомнить домашнее задание, оценки и расписание. Если по каким-то причинам ученик пропустил занятие, ему не нужно узнавать информацию через одноклассников или преподавателя.
Для преподавателей
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам
Учитель физики и информатики рассылает домашние задания школьникам
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"Среди возможностей для преподавателей в подобных сервисах можно отметить: единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, проставление оценок в зависимости от типа работ, автоматическое формирование статистики, а также возможность хранения и обмена информацией", — поясняет Юлия Минуллина.
По словам эксперта, каждая из этих возможностей обладает своими преимуществами:
- Единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, а также мониторинга расписания — раньше ученики и преподаватели были вынуждены толпиться у расписания, чтобы посмотреть кабинет или время занятия. Теперь это можно сделать в любое время и в любом месте.
- Проставление оценок в зависимости от типа работ, в том числе, ответы на занятиях, контрольные работы и др. Если система умеет учитывать "вес" такой оценки при подведении результатов четвертей, процесс становится проще и быстрее.
- Автоматическое формирование статистики и различных отчетов также облегчает работу и снижает административные трудозатраты.
- Возможность хранения материалов для занятий, обмена комментариями по заданиям, а также прохождения электронного тестирования, что особенно актуально в условиях пандемии.
Для родителей
Что касается участия родителей, электронный дневник — это наилучший вариант для контроля успеваемости своего ребенка. Пока ученик в школе, папа с мамой могут проследить, какие оценки получает ребенок, появлялся ли он на занятиях и что ему задали. Нет необходимости постоянно спрашивать о результатах уроков и проверять бумажный дневник.
Установка на мобильный телефон
Электронный ресурс — это возможность посмотреть дневник в любое время и в любом месте, имея при себе телефон или компьютер с доступом в интернет. Большинство сервисов поддерживают мобильную версию дневника, например, "Дневник.ру" или "ЭлЖур". Можно открыть журнал в приложении посмотреть оценки, комментарии преподавателей и расписание уроков в режиме онлайн.