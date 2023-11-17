https://ria.ru/20231117/elzhur-1778508047.html

Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им

Электронный дневник школьника: как зайти, зарегистрироваться

Все оценки в телефоне: как завести электронный дневник и пользоваться им

Электронный дневник помогает отслеживать успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:23

2023-11-17T16:23

2023-11-17T16:23

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Электронный дневник помогает отслеживать успеваемость школьника и организовывать процесс обучения. Такой формат активно применяется во многих школах в различных городах и областях. О том, зачем нужны виртуальные сервисы в образовании, как зарегистрироваться в дневнике через “Госуслуги” и выполнить вход в личный кабинет, — в материале РИА Новости.Что такое электронный дневникЭлектронный дневник постепенно приходит на смену традиционному бумажному. Система школьного образования становится более мобильной и доступной благодаря виртуальной системе, выполняющей роль классного журнала. Электронный дневник — это тот же дневник, но в цифровом формате, где можно посмотреть успеваемость школьника, проставить оценки, обозначить тему урока и выдать домашнее задание. Только в этом случае все данные сохранены в информационной системе, доступ к которой защищен.Зачем нуженЭлектронный дневник обеспечивает учителей, учеников и их родителей актуальной информацией о процессе обучения."Уже несколько лет в самых разных сферах наблюдается тренд на цифровизацию и автоматизацию процессов. Сфера образования — не исключение. Электронный дневник — это отличная возможность освободить преподавателя от бумажной рутины и предоставить доступ к информации в любой момент времени", — отмечает преподаватель Юлия Минуллина.Кроме того, благодаря электронному формату все стороны экономят время в ведении дневника.РегистрацияНесмотря на то, что система электронного контроля подразумевает использование сразу всеми участниками (учитель-ребенок-родитель), самостоятельно регистрацию пройдет в ней только работник школы, например, учитель или директор.Учреждения могут выбрать один из сетевых федеральных журналов. Сейчас их в нашей стране три:В большинстве случаев родители и дети имеют возможность получить доступ к сервисам федерального формата через портал госуслуг, по логину и паролю, выданным учителем.Также существуют региональные системы, например, "Сетевой город" — на сайте можно выбрать нужный субъект РФ и перейти по ссылке для авторизации.В зависимости от вида системы для регистрации сотруднику школы нужно будет указать: ФИО, населенный пункт или название школы, e-mail, пароль и др.Получение доступаРодителям и детям для доступа достаточно иметь индивидуальный логин и пароль, которые были выданы учителем. Но для многих систем может также понадобиться личный кабинет на сайте “Госуслуги”. Это условие только для тех, кто уже достиг 14-летнего возраста. Для детей помладше получение доступа более упрощенное.Для создания профиля на “Госуслугах” нужно указать данные ученика — паспорт, СНИЛС и др., после чего дождаться подтверждения личности.Вход в личный кабинетДля того чтобы зайти в электронный дневник, можно использовать три способа: вход по логину и паролю, вход через “Госуслуги” и восстановление пароля.Вход по логину и паролюСтандартный вариант — перейти на сайт и ввести данные, которые были ранее выданы ученику.Вход через “Госуслуги”Чтобы попасть в электронный дневник через сайт “Госуслуги”, в первую очередь необходимо уточнить у преподавателя — привязана ли система к порталу. Если да, то можно заходить в систему, предварительно авторизовавшись в разделе "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости". Затем в открывшейся форме выбрать заявителя: родитель или обучающийся, далее — указать школу, ФИО ученика и интересующую информацию (расписание, оценки и т.д.).Восстановление пароляЕсли пароль и логин были утеряны или забыты, можно попробовать восстановить данные, например, с помощью телефона, на который придет смс с нужной информацией.Настройка дневникаЭлектронный дневник чем-то напоминает профиль в социальной сети. Там можно добавить информацию об ученике — например, грамоты или сертификаты. Но полноценной настройкой системы занимается только администрация учреждения, так как в первую очередь удобство сервиса важно для преподавателей, которые будут вести учет.Основные возможностиВиртуальный журнал — это универсальный способ ведения и контроля обучения, который открывает разные возможности как для преподавателей, так и для учеников и их родителей.Для учениковШкольникам теперь проще узнать или вспомнить домашнее задание, оценки и расписание. Если по каким-то причинам ученик пропустил занятие, ему не нужно узнавать информацию через одноклассников или преподавателя.Для преподавателей"Среди возможностей для преподавателей в подобных сервисах можно отметить: единый ресурс для контроля успеваемости и посещаемости, проставление оценок в зависимости от типа работ, автоматическое формирование статистики, а также возможность хранения и обмена информацией", — поясняет Юлия Минуллина.По словам эксперта, каждая из этих возможностей обладает своими преимуществами:Для родителейЧто касается участия родителей, электронный дневник — это наилучший вариант для контроля успеваемости своего ребенка. Пока ученик в школе, папа с мамой могут проследить, какие оценки получает ребенок, появлялся ли он на занятиях и что ему задали. Нет необходимости постоянно спрашивать о результатах уроков и проверять бумажный дневник.Установка на мобильный телефонЭлектронный ресурс — это возможность посмотреть дневник в любое время и в любом месте, имея при себе телефон или компьютер с доступом в интернет. Большинство сервисов поддерживают мобильную версию дневника, например, "Дневник.ру" или "ЭлЖур". Можно открыть журнал в приложении посмотреть оценки, комментарии преподавателей и расписание уроков в режиме онлайн.

https://radiosputnik.ru/20210608/1736129995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

школа, общество, россия, образование, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование