https://ria.ru/20231117/elity-1910166774.html

Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания

Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:41

2023-11-17T18:41

2023-11-17T18:59

в мире

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки."У нас сложные времена не с Европой, а с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Он добавил, что это не дает европейским элитам реализовывать то, ради чего их люди избирали - защищать интересы собственных народов."В этом сегодняшняя трагедия Европы", - заключил президент.

https://ria.ru/20231030/politika-1906291711.html

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в мире, владимир путин, россия