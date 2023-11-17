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Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания
Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:41
2023-11-17T18:41
2023-11-17T18:59
в мире
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки."У нас сложные времена не с Европой, а с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Он добавил, что это не дает европейским элитам реализовывать то, ради чего их люди избирали - защищать интересы собственных народов."В этом сегодняшняя трагедия Европы", - заключил президент.
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания
Путин: европейские элиты попали в зависимость от Северной Америки