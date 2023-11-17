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Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания - РИА Новости, 17.11.2023
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18:41 17.11.2023 (обновлено: 18:59 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/elity-1910166774.html
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания
Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:41
2023-11-17T18:59
в мире
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки."У нас сложные времена не с Европой, а с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Он добавил, что это не дает европейским элитам реализовывать то, ради чего их люди избирали - защищать интересы собственных народов."В этом сегодняшняя трагедия Европы", - заключил президент.
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в мире, владимир путин, россия
В мире, Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство самосознания

Путин: европейские элиты попали в зависимость от Северной Америки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки.
"У нас сложные времена не с Европой, а с европейскими элитами, которые утратили чувство национального самосознания и попали в зависимость от Северной Америки", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он добавил, что это не дает европейским элитам реализовывать то, ради чего их люди избирали - защищать интересы собственных народов.
"В этом сегодняшняя трагедия Европы", - заключил президент.
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