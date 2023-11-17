https://ria.ru/20231117/eksport-1910172969.html

Россия сняла запрет на экспорт бензина

Россия сняла запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 18.11.2023

Россия сняла запрет на экспорт бензина

Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина из России, сообщило Министерство энергетики. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-17T19:04

2023-11-17T19:04

2023-11-18T00:13

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правительство отменило временный запрет на экспорт бензина из России, сообщило Министерство энергетики."Правительством Российской Федерации принято решение по снятию с 17 ноября временного запрета на экспорт автомобильного бензина, введенного 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", — говорится в заявлении.Уточняется, что такое решение приняли для недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и "обеспечения высоких уровней производства товарного автомобильного бензина". При этом также учли стабилизацию цен на внутреннем рынке.Биржевая стоимость топлива в России начала повышаться весной и несколько месяцев держалась на рекордном уровне. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли сложившуюся ситуацию в том числе серыми поставками. В результате 21 сентября правительство запретило экспортировать бензин и дизельное топливо из России.Позже, 6 октября, кабинет министров утвердил дополнительные меры. Среди них — возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, а также снятие запрета на экспорт дизельного топлива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50 процентов. Также ввели заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива, которая составила 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, правительство повысило нормативы обязательных продаж на бирже бензина АИ-95 до 15 процентов, а дизтоплива — до 12,5.

https://ria.ru/20231116/myaso-1909896615.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть, аи-95