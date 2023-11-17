https://ria.ru/20231117/ekonomika-1910164709.html

Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента

Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента - РИА Новости, 17.11.2023

Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что премьер Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП и что по итогам года будет... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T18:30

2023-11-17T18:30

2023-11-17T18:55

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что премьер Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП и что по итогам года будет свыше 3%."Вот вчера только с гордостью председатель правительства доложил, у нас за последний месяц рост экономики - 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Он напомнил, что до этого говорили аккуратно - 2,7%, 2,5%, 2,8%."Теперь уверенно говорим, будет свыше 3 (процентов - ред.)", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин