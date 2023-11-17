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Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента - РИА Новости, 17.11.2023
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18:30 17.11.2023 (обновлено: 18:55 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/ekonomika-1910164709.html
Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента
Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента - РИА Новости, 17.11.2023
Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что премьер Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП и что по итогам года будет... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:30
2023-11-17T18:55
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что премьер Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП и что по итогам года будет свыше 3%."Вот вчера только с гордостью председатель правительства доложил, у нас за последний месяц рост экономики - 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.Он напомнил, что до этого говорили аккуратно - 2,7%, 2,5%, 2,8%."Теперь уверенно говорим, будет свыше 3 (процентов - ред.)", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Рост российской экономики за прошлый месяц составил 5,5 процента

Путин: Мишустин доложил, что за последний месяц рост экономики составил 5,5%

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что премьер Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП и что по итогам года будет свыше 3%.
"Вот вчера только с гордостью председатель правительства доложил, у нас за последний месяц рост экономики - 5,5% от ВВП, по году будет свыше 3%", - сказал Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Он напомнил, что до этого говорили аккуратно - 2,7%, 2,5%, 2,8%.
"Теперь уверенно говорим, будет свыше 3 (процентов - ред.)", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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