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Во Владивостоке два автомобиля попали в ДТП на Золотом мосту
Во Владивостоке два автомобиля попали в ДТП на Золотом мосту - РИА Новости, 17.11.2023
Во Владивостоке два автомобиля попали в ДТП на Золотом мосту
Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке по вине выехавшего на встречную полосу водителя,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:18
2023-11-17T05:18
2023-11-17T05:18
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке по вине выехавшего на встречную полосу водителя, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. "Установлено, что 38-летний водитель управлял Toyota Passo. Двигаясь со стороны улицы Калинина по Золотому мосту по встречной полосе в направлении улицы Всеволода Сибирцева, он совершил столкновение с автомобилем Lexus, которым управлял 18-летний мужчина. В результате происшествия травмы получили четыре участника дорожного движения: оба водителя и их пассажиры, в том числе 17-летняя девушка", - говорится в сообщении. Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка. В УМВД РИА Новости уточнили, что водитель Toyota Passo находится в реанимации. Взят анализ на содержание алкоголя в его крови. В соцсетях разошлось видео с моментом аварии, снятое на камеру наблюдения на мосту, где в каждую сторону - по три полосы движения. На кадрах видно, что иномарка едет по встречной полосе и на скорости в лобовую сталкивается с Lexus. Также в сеть попало видео, где Toyota Passo въезжает на мост по дороге, предназначенной для съезда автомобилей.
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происшествия, авто, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке два автомобиля попали в ДТП на Золотом мосту
Во Владивостоке два автомобиля попали в ДТП на Золотом мосту, пострадали люди
ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок на мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке по вине выехавшего на встречную полосу водителя, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
«
"Установлено, что 38-летний водитель управлял Toyota Passo. Двигаясь со стороны улицы Калинина по Золотому мосту по встречной полосе в направлении улицы Всеволода Сибирцева, он совершил столкновение с автомобилем Lexus, которым управлял 18-летний мужчина. В результате происшествия травмы получили четыре участника дорожного движения: оба водителя и их пассажиры, в том числе 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.
Автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.
В УМВД РИА Новости уточнили, что водитель Toyota Passo находится в реанимации. Взят анализ на содержание алкоголя в его крови.
В соцсетях разошлось видео с моментом аварии, снятое на камеру наблюдения на мосту, где в каждую сторону - по три полосы движения. На кадрах видно, что иномарка едет по встречной полосе и на скорости в лобовую сталкивается с Lexus. Также в сеть попало видео, где Toyota Passo въезжает на мост по дороге, предназначенной для съезда автомобилей.
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