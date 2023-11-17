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ЦАХАЛ заявила, что сбила дрон из Ливана, предположительно несший взрывчатку - РИА Новости, 17.11.2023
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19:23 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/dron-1910176727.html
ЦАХАЛ заявила, что сбила дрон из Ливана, предположительно несший взрывчатку
ЦАХАЛ заявила, что сбила дрон из Ливана, предположительно несший взрывчатку - РИА Новости, 17.11.2023
ЦАХАЛ заявила, что сбила дрон из Ливана, предположительно несший взрывчатку
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее военные сбили прилетевший с территории Ливана дрон, предположительно несший взрывчатку. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:23
2023-11-17T19:23
в мире
израиль
россия
ливан
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее военные сбили прилетевший с территории Ливана дрон, предположительно несший взрывчатку. "Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в районе населенного пункта Метула на севере Израиля, обнаружили дрон, попавший в страну из Ливана. Военнослужащие выследили и перехватили дрон, предположительно несший взрывчатку", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по районам, откуда были совершены запуски ракет в направлении поселений Шомера и Штула, и кибуца Манара на севере страны. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива . В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231117/tsakhal-1910035547.html
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в мире, израиль, россия, ливан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ливан, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявила, что сбила дрон из Ливана, предположительно несший взрывчатку

ЦАХАЛ: военные сбили дрон из Ливана, предположительно несший взрывчатку

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный во время наземной операции в секторе Газа
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее военные сбили прилетевший с территории Ливана дрон, предположительно несший взрывчатку.
«
"Солдаты ЦАХАЛ, действовавшие в районе населенного пункта Метула на севере Израиля, обнаружили дрон, попавший в страну из Ливана. Военнослужащие выследили и перехватили дрон, предположительно несший взрывчатку", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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Помимо этого, в ЦАХАЛ заявили, что нанесли удар по районам, откуда были совершены запуски ракет в направлении поселений Шомера и Штула, и кибуца Манара на севере страны.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива .
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Разрушения в лагере беженцев в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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В миреИзраильРоссияЛиванВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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