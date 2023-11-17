https://ria.ru/20231117/dorogi-1910054592.html

Более 382 километров дорог обновят в Оренбуржье до конца 2023 года

Более 382 километров дорог обновят в Оренбуржье до конца 2023 года - РИА Новости, 17.11.2023

Более 382 километров дорог обновят в Оренбуржье до конца 2023 года

В Оренбуржье завершаются запланированные на 2023 год работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"; всего запланировано обновить более 382 километров... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:22

2023-11-17T12:22

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. В Оренбуржье завершаются запланированные на 2023 год работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"; всего запланировано обновить более 382 километров дорог - 347 километров региональных трасс и более 35 километров в Оренбурге и Орске, сообщает пресс-служба облправительства. "В настоящее время принят в эксплуатацию 61 из 93 объектов региональной и местной дорожной сети, ремонтируемых в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". А фактическая доля укладки верхних слоев покрытия превысила 99% – уложено более 2,9 миллиона квадратных метров асфальтобетона. Площадь комфортного и безопасного для водителей покрытия существенно увеличилась. Соответственно, возрастает транспортная доступность территорий и социально значимых объектов", – цитируют в пресс-службе слова главы региона Дениса Паслера. Среди крупных объектов – автодорога Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск, которая приводилась в норматив на территории сразу трех районов. В Северном районе капитально отремонтируются 20 километров дорог, 10 километров из них уже готовы. Завершаются работы и на отрезке этой дороги в Курманаевском районе – 20 километров. Подрядной организации осталось нанести разметку и установить дорожные знаки. После реконструкции возобновлено движение транспорта на части трассы в Бузулукском районе, говорится в сообщении. Также завершены поэтапные работы на дороге Ивановка-Сорочинск-Ташла. В этом году капитально отремонтировано еще 4,5 километра трассы в Красногвардейском районе, в дальнейшем этот участок будет содержаться подрядчиком на условиях контракта жизненного цикла в течение пяти лет, отметили в пресс-службе. Там добавили, что в центре области отремонтирован участок дороги Черный Отрог-Вторая Александровка (Саракташский район) протяженностью 6,5 километра, на востоке завершена укладка асфальтобетона на участках капремонта двух основных транспортных артерий – дорогах Орск-Шильда-граница Челябинской области (Адамовский, Кваркенский районы) и Орск-Домбаровский-Светлый (Домбаровский район).

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оренбург, орск, денис паслер, оренбургская область, россия