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ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 17.11.2023 (обновлено: 17:29 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/donetsk-1910146359.html
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:29
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении. Представительство позже сообщило, что в результате сброса боеприпаса возле шахты "Абакумова" ранения получил мирный житель. Кроме того, украинские войска с 16.45 по 17.05 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231117/poteri-1910098578.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении.
Представительство позже сообщило, что в результате сброса боеприпаса возле шахты "Абакумова" ранения получил мирный житель.
Кроме того, украинские войска с 16.45 по 17.05 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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