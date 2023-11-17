https://ria.ru/20231117/donetsk-1910146359.html
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 17.11.2023
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
Украинские войска днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:20
2023-11-17T17:29
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Украинские войска днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен боеприпас с БПЛА", - говорится в сообщении. Представительство позже сообщило, что в результате сброса боеприпаса возле шахты "Абакумова" ранения получил мирный житель. Кроме того, украинские войска с 16.45 по 17.05 выпустили в общей сложности еще 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка и Горловке. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
https://ria.ru/20231117/poteri-1910098578.html
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк
ВСУ днем сбросили боеприпас с беспилотника на Кировский район Донецка