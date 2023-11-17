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В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2023
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Новости Подмосковья
 
17:41 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/doma-1910153526.html
В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году
В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2023
В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году
Более 10 миллионов квадратных метров многоквартирных домов (МКД) и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) построят в Подмосковье в 2023 году,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:41
2023-11-17T17:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
жилье
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 10 миллионов квадратных метров многоквартирных домов (МКД) и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) построят в Подмосковье в 2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается стройки, то у нас в этом году хорошее исполнение – и МКД, и ИЖС будет более 10 миллионов квадратных метров. Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Также, по словам главы региона, в Подмосковье активно развивается сфера реновации и КРТ (комплексное развитие территорий). Был принят ряд законов, который позволяет переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на десятилетие и коснется порядка 1 миллиона человек. "И, наверное, самая масштабная программа, которая идет по президентскому проекту – это модернизация теплосетей, очистных сооружений. Для Подмосковья она очень актуальна", - сказал Воробьев на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Жилье

В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье
Рабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Рабочий на строительной площадке ЖК в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 10 миллионов квадратных метров многоквартирных домов (МКД) и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) построят в Подмосковье в 2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Что касается стройки, то у нас в этом году хорошее исполнение – и МКД, и ИЖС будет более 10 миллионов квадратных метров. Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Также, по словам главы региона, в Подмосковье активно развивается сфера реновации и КРТ (комплексное развитие территорий). Был принят ряд законов, который позволяет переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на десятилетие и коснется порядка 1 миллиона человек.
"И, наверное, самая масштабная программа, которая идет по президентскому проекту – это модернизация теплосетей, очистных сооружений. Для Подмосковья она очень актуальна", - сказал Воробьев на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖилье
 
 
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