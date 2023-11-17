https://ria.ru/20231117/doma-1910153526.html
В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году
В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году - РИА Новости, 17.11.2023
В Подмосковье оценили объем жилья, которое будет построено в 2023 году
Более 10 миллионов квадратных метров многоквартирных домов (МКД) и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) построят в Подмосковье в 2023 году,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:41
2023-11-17T17:41
2023-11-17T17:41
новости подмосковья
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 10 миллионов квадратных метров многоквартирных домов (МКД) и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) построят в Подмосковье в 2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Что касается стройки, то у нас в этом году хорошее исполнение – и МКД, и ИЖС будет более 10 миллионов квадратных метров. Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Также, по словам главы региона, в Подмосковье активно развивается сфера реновации и КРТ (комплексное развитие территорий). Был принят ряд законов, который позволяет переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на десятилетие и коснется порядка 1 миллиона человек. "И, наверное, самая масштабная программа, которая идет по президентскому проекту – это модернизация теплосетей, очистных сооружений. Для Подмосковья она очень актуальна", - сказал Воробьев на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным.
https://ria.ru/20231116/goroda-1909956821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Жилье
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 10 миллионов квадратных метров многоквартирных домов (МКД) и объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) построят в Подмосковье в 2023 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Что касается стройки, то у нас в этом году хорошее исполнение – и МКД, и ИЖС будет более 10 миллионов квадратных метров. Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
Также, по словам главы региона, в Подмосковье активно развивается сфера реновации и КРТ (комплексное развитие территорий). Был принят ряд законов, который позволяет переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на десятилетие и коснется порядка 1 миллиона человек.
"И, наверное, самая масштабная программа, которая идет по президентскому проекту – это модернизация теплосетей, очистных сооружений. Для Подмосковья она очень актуальна", - сказал Воробьев на встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Иреком Файзуллиным.
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