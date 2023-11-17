https://ria.ru/20231117/dollar-1910001522.html

Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол

Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол - РИА Новости, 17.11.2023

Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол

Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:39

2023-11-17T08:39

2023-11-17T08:39

сша

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", - сказал Бердыев, принимающий участие в саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20231104/dollar-1907419504.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)