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Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол - РИА Новости, 17.11.2023
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол
Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:39
2023-11-17T08:39
2023-11-17T08:39
сша
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", - сказал Бердыев, принимающий участие в саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол
Бердыев: доллар США последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире
САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", - сказал Бердыев, принимающий участие в саммите АТЭС.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско
(штат Калифорния
), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук
.
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