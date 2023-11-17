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Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол - РИА Новости, 17.11.2023
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08:39 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/dollar-1910001522.html
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол - РИА Новости, 17.11.2023
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол
Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:39
2023-11-17T08:39
сша
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", - сказал Бердыев, принимающий участие в саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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сша, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Доллар утрачивает лидирующие позиции в мире, заявил российский посол

Бердыев: доллар США последовательно утрачивает лидирующие позиции в мире

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО (США), 17 ноя - РИА Новости. Американский доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, а эффект от обрушения госдолга США может затмить финансовый кризис в стране 2007-2008 годов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Доллар последовательно теряет лидирующие позиции в мире, прежде всего по объективным соображениям. Следует просто взглянуть на размер американского госдолга, который, я думаю, лишь вопрос времени, обрушится как селевой поток. Масштабы этого кризиса могут серьезно затмить финансовый коллапс в США в 2007-2008 годах", - сказал Бердыев, принимающий участие в саммите АТЭС.
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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