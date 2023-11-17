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В ДНР при обстреле ВСУ пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 17.11.2023
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00:45 17.11.2023
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В ДНР при обстреле ВСУ пострадал еще один мирный житель
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал еще один мирный житель - РИА Новости, 17.11.2023
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал еще один мирный житель
Еще одна мирная жительница получила ранения в населенном пункте Никольское Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T00:45
2023-11-17T00:45
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Еще одна мирная жительница получила ранения в населенном пункте Никольское Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 ноября по состоянию на 23:45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Населенный пункт Никольское: по улице Набережной, 41 "а" ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Раннее в четверг представительство сообщило, что войска Украины выпустили по Никольскому четыре снаряда калибром 155 миллиметров. В четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района города украинскими войсками. Ранее в четверг мэр сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района Донецка. Представительство сообщало, что четверо гражданских лиц получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
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донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
В ДНР при обстреле ВСУ пострадал еще один мирный житель

СЦКК: в ДНР при обстреле украинскими войсками пострадал еще один мирный житель

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 17 ноя - РИА Новости. Еще одна мирная жительница получила ранения в населенном пункте Никольское Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 16 ноября по состоянию на 23:45 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Населенный пункт Никольское: по улице Набережной, 41 "а" ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Раннее в четверг представительство сообщило, что войска Украины выпустили по Никольскому четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
В четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района города украинскими войсками. Ранее в четверг мэр сообщил о ранении мирного жителя в результате обстрела Петровского района Донецка. Представительство сообщало, что четверо гражданских лиц получили ранения в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск.
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