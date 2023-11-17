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Назван простой способ снизить давление за одну неделю - РИА Новости, 17.11.2023
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Наука
 
02:20 17.11.2023 (обновлено: 02:23 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/dieta-1909981050.html
Назван простой способ снизить давление за одну неделю
Назван простой способ снизить давление за одну неделю - РИА Новости, 17.11.2023
Назван простой способ снизить давление за одну неделю
Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в медицинском... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:20
2023-11-17T02:23
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в медицинском журнале JAMA.&quot;Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия&quot;, — указано в материале.Исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Респонденты прошли два недельных курса диет — с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день. Во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным. Остальные 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.Натрий — химический элемент, входящий в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия — ингредиентов, регулярно используемых в готовке и необходимых для консервации продуктов, сохранения влаги и улучшения вкуса блюд.
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здоровье, сша, питание
Здоровье, Наука, США, Питание
Назван простой способ снизить давление за одну неделю

JAMA: диета с низким содержанием натрия может снизить давление за одну неделю

© iStock.com / Mariia SkovpenДевушка готовит салат
Девушка готовит салат - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© iStock.com / Mariia Skovpen
Девушка готовит салат
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в медицинском журнале JAMA.
«

"Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия", — указано в материале.

Исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Респонденты прошли два недельных курса диет — с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день. Во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным. Остальные 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.
Натрий — химический элемент, входящий в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия — ингредиентов, регулярно используемых в готовке и необходимых для консервации продуктов, сохранения влаги и улучшения вкуса блюд.
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