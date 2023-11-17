https://ria.ru/20231117/dieta-1909981050.html
Назван простой способ снизить давление за одну неделю
Назван простой способ снизить давление за одну неделю - РИА Новости, 17.11.2023
Назван простой способ снизить давление за одну неделю
Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в медицинском... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:20
2023-11-17T02:20
2023-11-17T02:23
здоровье
наука
сша
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854953569_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_8731ce6dc4d7921a15a58e245f02951d.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в медицинском журнале JAMA."Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия", — указано в материале.Исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Респонденты прошли два недельных курса диет — с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день. Во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным. Остальные 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.Натрий — химический элемент, входящий в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия — ингредиентов, регулярно используемых в готовке и необходимых для консервации продуктов, сохранения влаги и улучшения вкуса блюд.
https://ria.ru/20231113/bezuglevodnaya-1759442798.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854953569_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_018d08c87cc846912ed1effca715406a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, сша, питание
Здоровье, Наука, США, Питание
Назван простой способ снизить давление за одну неделю
JAMA: диета с низким содержанием натрия может снизить давление за одну неделю
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Диета с низким содержанием натрия может помочь снизить давление за одну неделю, говорится в исследовании
американских ученых, опубликованном в медицинском журнале JAMA.
«
"Неделя диеты с низким содержанием натрия привела к уменьшению систолического артериального давления в среднем на восемь миллиметров ртутного столба в сравнении с рационом с высоким содержанием натрия", — указано в материале.
Исследование проводилось среди 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет. Респонденты прошли два недельных курса диет — с повышенным на 2200 миллиграммов от привычной ежедневной нормы содержанием натрия и с сокращением потребления натрия до 500 миллиграммов в день. Во время первой недели 95 человек питались пищей с низким содержанием натрия, затем перешли на рацион с повышенным. Остальные 118 респондентов сидели на диетах в противоположной очередности.
Натрий — химический элемент, входящий в состав соли, пищевой соды и глутамата натрия — ингредиентов, регулярно используемых в готовке и необходимых для консервации продуктов, сохранения влаги и улучшения вкуса блюд.
Похудение без резких ограничений: принципы безуглеводной диеты и меню