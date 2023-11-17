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В МИД заявили, что будут добиваться конструктивного диалога на саммите АТЭС
В МИД заявили, что будут добиваться конструктивного диалога на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД заявили, что будут добиваться конструктивного диалога на саммите АТЭС
Россия в рамках участия в саммите АТЭС будет настаивать, чтобы форум неукоснительно следовал своему мандату, продвигая конструктивное сотрудничество и диалог,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:19
2023-11-17T01:19
2023-11-17T01:19
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сан-франциско
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алексей оверчук
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия в рамках участия в саммите АТЭС будет настаивать, чтобы форум неукоснительно следовал своему мандату, продвигая конструктивное сотрудничество и диалог, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Форум всегда рассматривался в качестве "фабрики идей" и, если так можно выразиться, "проектного офиса". Будем и далее настаивать, чтобы АТЭС неукоснительно следовал своему мандату, придерживался курса на конструктивное сотрудничество и диалог", - сказал Бердыев, принимающий участие в саммите АТЭС. По словам дипломата, повестка форума высокого уровня в текущем году по традиции носит широкий характер, охватывая весь спектр социально-экономических проблем. "Не надо забывать, что АТЭС был создан для решения именно этих задач, причем в прикладном измерении", - указал посол. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
В МИД заявили, что будут добиваться конструктивного диалога на саммите АТЭС
МИД: Россия на саммите АТЭС будет настаивать на конструктивности диалога