https://ria.ru/20231117/delo-1910064675.html
В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне
В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне - РИА Новости, 17.11.2023
В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне
По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:01
2023-11-17T13:01
2023-11-17T13:01
происшествия
великий новгород
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба СУ СК региона. По данным следствия, в четверг 3-летний мальчик, оставшись в сауне вне поля зрения родителей, снял нарукавники, ушел под воду и утонул. Когда ребенка достали из воды, скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. "По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе. Следствие провело осмотр места ЧП, изъяло документы, назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить причину смерти ребенка.
https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909144270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород
Происшествия, Великий Новгород
В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне
В Великом Новгороде завели дело после гибели трехлетнего ребенка в бассейне
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости.
По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает
пресс-служба СУ СК региона.
По данным следствия, в четверг 3-летний мальчик, оставшись в сауне вне поля зрения родителей, снял нарукавники, ушел под воду и утонул. Когда ребенка достали из воды, скорой помощи осталось лишь констатировать смерть.
"По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе.
Следствие провело осмотр места ЧП, изъяло документы, назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить причину смерти ребенка.
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