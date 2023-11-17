https://ria.ru/20231117/delo-1910064675.html

В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне

В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне - РИА Новости, 17.11.2023

В Великом Новгороде завели дело после гибели ребенка в бассейне

По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:01

2023-11-17T13:01

2023-11-17T13:01

происшествия

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба СУ СК региона. По данным следствия, в четверг 3-летний мальчик, оставшись в сауне вне поля зрения родителей, снял нарукавники, ушел под воду и утонул. Когда ребенка достали из воды, скорой помощи осталось лишь констатировать смерть. "По факту гибели ребенка в бассейне одной из саун Великого Новгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в релизе. Следствие провело осмотр места ЧП, изъяло документы, назначило судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить причину смерти ребенка.

https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909144270.html

великий новгород

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, великий новгород