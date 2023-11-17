https://ria.ru/20231117/dannye-1910129397.html

В Омске СК начал проверку после публикации личных данных клиентов МТС

В Омске СК начал проверку после публикации личных данных клиентов МТС - РИА Новости, 17.11.2023

В Омске СК начал проверку после публикации личных данных клиентов МТС

СК в Омской области проверяет информацию о сотрудниках компании МТС, которые якобы пересылали личные данные клиентов в рабочей группе в публичном доступе и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:31

2023-11-17T16:31

2023-11-17T16:31

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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. СК в Омской области проверяет информацию о сотрудниках компании МТС, которые якобы пересылали личные данные клиентов в рабочей группе в публичном доступе и оскорбляли их. По данным Telegram-канала Baza, сотрудники омского отделения МТС создали группу в Telegram, видимо, не зная, что она находится в публичном доступе. Таким образом пересылаемые личные данные клиентов, включая паспортные, стали доступны всем желающим. Кроме того, сотрудники в этой группе обсуждали клиентов, которые им не понравились, выражений они не выбирали. "СУСК России по Омской области организована проверка по сообщениям из СМИ в отношении сотрудников компании. Статья УК РФ 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", - сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону. В пресс-службе компании МТС в Омской области, комментируя инцидент, журналистам заявили, что группа была создана подрядной организацией, распространяющей сим-карты. "Мы оцениваем ситуацию как недопустимую. Предварительно выяснено, что инцидент произошел на стороне подрядной организации, которая занималась продажей сим-карт. Сотрудничество с ней приостановлено. МТС рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности за нарушение законодательства", - сказали в компании.

https://ria.ru/20230613/utechka-1877828496.html

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происшествия, омская область, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф), мтс, telegram