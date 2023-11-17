https://ria.ru/20231117/byudzhet-1910025459.html
Госдума приняла закон о федеральном бюджете
Госдума приняла закон о федеральном бюджете - РИА Новости, 17.11.2023
Госдума приняла закон о федеральном бюджете
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:42
2023-11-17T10:42
2023-11-17T11:55
госдума рф
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.За одобрение документа проголосовали 325 депутатов, против — 81, воздержавшихся не было. Согласно ему доходы бюджета составят:Расходы же будут равны:В течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025-м — 0,4 процента, в 2026-м — 0,8.Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025-й — 1,405 триллиона, на 2026-й — 1,461 триллиона. На развитие пенсионной системы выделили 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в следующем году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета в трехлетний период составит порядка четырех триллионов рублей в год.Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2025 года утвердили на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026-го — 30,159 триллиона, на 1 января 2027-го — 34,356 триллиона. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда (или 56,3 миллиарда), 61,2 миллиарда (или 54,6 миллиарда).Предположительно, объем ФНБ в 2024-м сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. Ожидается, что за следующий год фонд пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда, а использование его средств составит около 1,3 триллиона. К концу 2025-го объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года — до 14,872 триллиона.Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025-м — 190,637 триллиона, в 2026-м — 202,304 триллиона, а также инфляции в пределах 4,5 процента в 2024-м и четырех процентов — в 2025-2026 годах.
https://ria.ru/20231111/byudzhet-1908850983.html
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госдума рф, экономика, россия, бюджет
Госдума РФ, Экономика, Россия, Бюджет
Госдума приняла закон о федеральном бюджете
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости.
Госдума приняла закон
о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.
За одобрение документа проголосовали 325 депутатов, против — 81, воздержавшихся не было. Согласно ему доходы бюджета составят:
- 35,065 триллиона рублей — в 2024-м;
- 33,552 триллиона — в 2025-м;
- 34,051 триллиона — в 2026-м.
- 36,66 триллиона рублей — в 2024-м;
- 34,382 триллиона — в 2025-м;
- 35,587 триллиона — в 2026-м.
В течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025-м — 0,4 процента, в 2026-м — 0,8.
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Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025-й — 1,405 триллиона, на 2026-й — 1,461 триллиона. На развитие пенсионной системы выделили 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.
Основными источниками финансирования дефицита в 2024-2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в следующем году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета в трехлетний период составит порядка четырех триллионов рублей в год.
Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2025 года утвердили на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026-го — 30,159 триллиона, на 1 января 2027-го — 34,356 триллиона. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда (или 56,3 миллиарда), 61,2 миллиарда (или 54,6 миллиарда).
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Предположительно, объем ФНБ в 2024-м сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. Ожидается, что за следующий год фонд пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда, а использование его средств составит около 1,3 триллиона. К концу 2025-го объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года — до 14,872 триллиона.
Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025-м — 190,637 триллиона, в 2026-м — 202,304 триллиона, а также инфляции в пределах 4,5 процента в 2024-м и четырех процентов — в 2025-2026 годах.
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