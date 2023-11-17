https://ria.ru/20231117/buddiyskiy-1910036872.html

В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы

В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы - РИА Новости, 17.11.2023

В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы

Курс онлайн-лекций по буддизму войдет в программу по истории для студентов СПБГУ, причем впервые в истории вуза онлайн-курс прочтет буддийский лама, рассказал... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:24

2023-11-17T11:24

2023-11-17T22:50

религия

россия

санкт-петербург

буда бадмаев

санкт-петербургский государственный университет

религия

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс онлайн-лекций по буддизму войдет в программу по истории для студентов СПБГУ, причем впервые в истории вуза онлайн-курс прочтет буддийский лама, рассказал замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев."Я прочитаю небольшой онлайн-курс, он будет включен в программу по истории России для студентов СПБГУ разных направлений, в том числе естественно-научных факультетов. Курс мы уже записали, надеюсь, скоро его увидят студенты. Там три блока: теория буддизма, историческая теология, практическая теология", - сказал Бадмаев.Он отметил, что в госвузах лекции по буддизму читают в основном востоковеды, культурологи и буддологи, а "в Санкт-Петербургском госуниверситете буддийский лама, насколько мне известно, такие лекции будет читать впервые".Он добавил, что промо-ролики на основе этих лекций можно будет увидеть на Международной научно-практической конференции молодых учёных "Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования", которая пройдет в Санкт-Петербурге 22-24 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, санкт-петербург, буда бадмаев, санкт-петербургский государственный университет, религия