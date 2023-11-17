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В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы - РИА Новости, 17.11.2023
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Религия
 
11:24 17.11.2023 (обновлено: 22:50 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/buddiyskiy-1910036872.html
В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы
В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы - РИА Новости, 17.11.2023
В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы
Курс онлайн-лекций по буддизму войдет в программу по истории для студентов СПБГУ, причем впервые в истории вуза онлайн-курс прочтет буддийский лама, рассказал... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T11:24
2023-11-17T22:50
религия
россия
санкт-петербург
буда бадмаев
санкт-петербургский государственный университет
религия
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс онлайн-лекций по буддизму войдет в программу по истории для студентов СПБГУ, причем впервые в истории вуза онлайн-курс прочтет буддийский лама, рассказал замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев."Я прочитаю небольшой онлайн-курс, он будет включен в программу по истории России для студентов СПБГУ разных направлений, в том числе естественно-научных факультетов. Курс мы уже записали, надеюсь, скоро его увидят студенты. Там три блока: теория буддизма, историческая теология, практическая теология", - сказал Бадмаев.Он отметил, что в госвузах лекции по буддизму читают в основном востоковеды, культурологи и буддологи, а "в Санкт-Петербургском госуниверситете буддийский лама, насколько мне известно, такие лекции будет читать впервые".Он добавил, что промо-ролики на основе этих лекций можно будет увидеть на Международной научно-практической конференции молодых учёных "Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования", которая пройдет в Санкт-Петербурге 22-24 ноября.
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россия, санкт-петербург, буда бадмаев, санкт-петербургский государственный университет, религия
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Буда Бадмаев, Санкт-Петербургский государственный университет, Религия
В программу СПБГУ по истории войдет курс лекций буддийского ламы

Курс лекций по буддизму войдет в программу по истории для студентов СПБГУ

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
Лама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Курс онлайн-лекций по буддизму войдет в программу по истории для студентов СПБГУ, причем впервые в истории вуза онлайн-курс прочтет буддийский лама, рассказал замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев.
"Я прочитаю небольшой онлайн-курс, он будет включен в программу по истории России для студентов СПБГУ разных направлений, в том числе естественно-научных факультетов. Курс мы уже записали, надеюсь, скоро его увидят студенты. Там три блока: теория буддизма, историческая теология, практическая теология", - сказал Бадмаев.
Он отметил, что в госвузах лекции по буддизму читают в основном востоковеды, культурологи и буддологи, а "в Санкт-Петербургском госуниверситете буддийский лама, насколько мне известно, такие лекции будет читать впервые".
Он добавил, что промо-ролики на основе этих лекций можно будет увидеть на Международной научно-практической конференции молодых учёных "Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования", которая пройдет в Санкт-Петербурге 22-24 ноября.
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РелигияРоссияСанкт-ПетербургБуда БадмаевСанкт-Петербургский государственный университетРелигия
 
 
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