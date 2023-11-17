Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 17.11.2023 (обновлено: 23:22 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/britaniya-1910169054.html
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине
Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Норвежским морем был предупреждением Британии и Западу из-за... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:46
2023-11-17T23:22
политика
россия
украина
норвежское море
воздушно-космические силы россии
ту-160м
ту-22
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_5d12fef838587d0076572d20b3424122.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Норвежским морем был предупреждением Британии и Западу из-за конфликта на Украине, пишет Express."Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг &lt;…&gt; на фоне продолжающегося конфликта на Украине", — полагают журналисты издания.При этом в публикации уточняется, что Ту-160 и Ту-22М3 проводили стандартные учения, которые российское Министерство обороны организует на регулярной основе.В статье также отмечается, что отношения Москвы и Запада остаются напряженными из-за военных действий в Восточной Европе.Ранее в Минобороны сообщили об успешных полетах стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и Черным морями. В ведомстве подчеркнули, что все учения выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html
россия
украина
норвежское море
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792669833_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_14a35e345ef9cdaab30e5f6e13634c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, норвежское море, воздушно-космические силы россии, ту-160м, ту-22, великобритания
Политика, Россия, Украина, Норвежское море, Воздушно-космические силы России, Ту-160М, Ту-22, Великобритания
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине

Express назвала полет Ту-160 к северу от Британии предупреждением Путина Лондону

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Норвежским морем был предупреждением Британии и Западу из-за конфликта на Украине, пишет Express.
«
"Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине", — полагают журналисты издания.
При этом в публикации уточняется, что Ту-160 и Ту-22М3 проводили стандартные учения, которые российское Министерство обороны организует на регулярной основе.
В статье также отмечается, что отношения Москвы и Запада остаются напряженными из-за военных действий в Восточной Европе.
Ранее в Минобороны сообщили об успешных полетах стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и Черным морями. В ведомстве подчеркнули, что все учения выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
Вчера, 15:51
 
ПолитикаРоссияУкраинаНорвежское мореВоздушно-космические силы РоссииТу-160МТу-22Великобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала