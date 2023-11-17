https://ria.ru/20231117/britaniya-1910169054.html
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине
Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Норвежским морем был предупреждением Британии и Западу из-за... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:46
2023-11-17T18:46
2023-11-17T23:22
политика
россия
украина
норвежское море
воздушно-космические силы россии
ту-160м
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над Норвежским морем был предупреждением Британии и Западу из-за конфликта на Украине, пишет Express."Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине", — полагают журналисты издания.При этом в публикации уточняется, что Ту-160 и Ту-22М3 проводили стандартные учения, которые российское Министерство обороны организует на регулярной основе.В статье также отмечается, что отношения Москвы и Запада остаются напряженными из-за военных действий в Восточной Европе.Ранее в Минобороны сообщили об успешных полетах стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России продолжительностью до 13 часов над Баренцевым, Норвежским и Черным морями. В ведомстве подчеркнули, что все учения выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html
россия
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, норвежское море, воздушно-космические силы россии, ту-160м, ту-22, великобритания
Политика, Россия, Украина, Норвежское море, Воздушно-космические силы России, Ту-160М, Ту-22, Великобритания
СМИ: Путин сделал предупреждение Британии по Украине
Express назвала полет Ту-160 к северу от Британии предупреждением Путина Лондону