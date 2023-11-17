https://ria.ru/20231117/briks-1910173158.html

Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС

Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023

Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:04

2023-11-17T19:04

2023-11-17T19:59

франция

брикс

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая будет рассмотрена."Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал", - сказал Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.

https://ria.ru/20231117/makron-1909988267.html

франция

россия

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Путин о вступлении Франции в БРИКС: "Если пожелает, может оставить заявку. Мы рассмотрим" Путин о вступлении Франции в БРИКС: "Если пожелает, может оставить заявку. Мы рассмотрим" 2023-11-17T19:04 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, брикс, владимир путин, россия, в мире