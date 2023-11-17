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Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023
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19:04 17.11.2023 (обновлено: 19:59 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/briks-1910173158.html
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:04
2023-11-17T19:59
франция
брикс
владимир путин
россия
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая будет рассмотрена."Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал", - сказал Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/makron-1909988267.html
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Путин о вступлении Франции в БРИКС: "Если пожелает, может оставить заявку. Мы рассмотрим"
Путин о вступлении Франции в БРИКС: "Если пожелает, может оставить заявку. Мы рассмотрим"
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франция, брикс, владимир путин, россия, в мире
Франция, БРИКС, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС

Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если Париж захочет ее подать

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая будет рассмотрена.
"Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал", - сказал Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
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