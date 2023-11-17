https://ria.ru/20231117/briks-1910173158.html
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС - РИА Новости, 17.11.2023
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:04
2023-11-17T19:04
2023-11-17T19:59
франция
брикс
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910181590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94eb86f413d1c94a65ec71e888a0133a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая будет рассмотрена."Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал", - сказал Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
https://ria.ru/20231117/makron-1909988267.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910181590_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_68c1502949ed2c636ee6b700e2607f59.jpg
Путин о вступлении Франции в БРИКС: "Если пожелает, может оставить заявку. Мы рассмотрим"
Путин о вступлении Франции в БРИКС: "Если пожелает, может оставить заявку. Мы рассмотрим"
2023-11-17T19:04
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, брикс, владимир путин, россия, в мире
Франция, БРИКС, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Путин: БРИКС рассмотрит заявку Франции, если Париж захочет ее подать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности включения Франции в БРИКС, заявил, что если страна этого хочет, ей необходимо оставить заявку, которая будет рассмотрена.
"Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал", - сказал Путин во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Девятый Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября.
"Довел до нищеты". Во Франции оценили результаты нападок Макрона на Россию