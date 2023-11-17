https://ria.ru/20231117/bordel-1910205650.html
Сотрудники секс-индустрии пригласили Шольца в бордель
Сотрудники секс-индустрии пригласили Шольца в бордель - РИА Новости, 17.11.2023
Сотрудники секс-индустрии пригласили Шольца в бордель
Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем в области... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:07
2023-11-17T23:07
2023-11-17T23:07
германия
в мире
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем в области проституции после его слов о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным. Ранее Шольц в рамках дебатов в бундестаге заявил, что проституцию необходимо сократить, покупку секса нельзя воспринимать как нечто нормальное, а возможность продажи женского тела мужчинам его, как феминиста, всегда возмущал. Тем самым Шольц вошел в противоречие с позицией Федерального министерства по делам семьи, выступающего против ужесточения текущего закона о проституции, частично декриминализирующего индустрию. "Мы хотели бы предоставить Вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине", - говорится в обращении к Шольцу на сайте BesD. Союз далее сообщает, что разделяет позицию канцлера о недопустимости торговли людьми, сексуальном насилие и эксплуатации, однако их работники этим якобы и не занимаются, а в действительности "предоставляют хорошие и ценные услуги". "Дебаты о скандинавской модели ведутся – особенно от лица ХДС/ХСС – со слишком большим количеством морали и слишком малым количеством подходов к решению проблемы и, к сожалению, в отсутствие тех, кого это касается. На наш взгляд, это большая ошибка", - добавили в объединении. Дебаты в бундестаге шли вокруг предложения парламентской группы оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о криминализации покупки сексуальных услуг на основе так называемой скандинавской модели: сутенеры подлежат наказанию, а публичные дома необходимо закрыть. В то же время модель предполагает защиту и декриминализацию проституток для их дальнейшей социализации и выхода из профессии.
https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, олаф шольц, хдс/хсс
Германия, В мире, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Сотрудники секс-индустрии пригласили Шольца в бордель
Канцлера Шольца пригласили в бордель для решения проблем в сфере проституции
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Германский союз сотрудников секс-индустрии (BesD) пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем в области проституции после его слов о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.
Ранее Шольц в рамках дебатов в бундестаге заявил, что проституцию необходимо сократить, покупку секса нельзя воспринимать как нечто нормальное, а возможность продажи женского тела мужчинам его, как феминиста, всегда возмущал. Тем самым Шольц вошел в противоречие с позицией Федерального министерства по делам семьи, выступающего против ужесточения текущего закона о проституции, частично декриминализирующего индустрию.
«
"Мы хотели бы предоставить Вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине", - говорится в обращении к Шольцу на сайте BesD. Союз далее сообщает, что разделяет позицию канцлера о недопустимости торговли людьми, сексуальном насилие и эксплуатации, однако их работники этим якобы и не занимаются, а в действительности "предоставляют хорошие и ценные услуги".
«
"Дебаты о скандинавской модели ведутся – особенно от лица ХДС/ХСС
– со слишком большим количеством морали и слишком малым количеством подходов к решению проблемы и, к сожалению, в отсутствие тех, кого это касается. На наш взгляд, это большая ошибка", - добавили в объединении.
Шольц ведет Германию по граблям
Дебаты в бундестаге шли вокруг предложения парламентской группы оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о криминализации покупки сексуальных услуг на основе так называемой скандинавской модели: сутенеры подлежат наказанию, а публичные дома необходимо закрыть. В то же время модель предполагает защиту и декриминализацию проституток для их дальнейшей социализации и выхода из профессии.