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МЧС подготовило в Подмосковье пункты размещения для беженцев из Газы

МЧС подготовило в Подмосковье пункты размещения для беженцев из Газы - РИА Новости, 17.11.2023

МЧС подготовило в Подмосковье пункты размещения для беженцев из Газы

МЧС подготовило в Подмосковье шесть пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев из сектора Газа, в том числе в Клину и Волоколамске, рассказали РИА Новости РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:44

2023-11-17T03:44

2023-11-17T03:44

россия

общество

израиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

волоколамск

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МЧС подготовило в Подмосковье шесть пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев из сектора Газа, в том числе в Клину и Волоколамске, рассказали РИА Новости в оперативном штабе МЧС РФ. "Всего под группы эвакуированных из сектора Газа россиян и членов их семей зарезервировано шесть площадок. Пассажиры первых рейсов были направлены в ПВР в Волоколамске, новые группы будут отправляться в Клин", - пояснил собеседник агентства из оперативного штаба МЧС РФ. Ранее директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко сообщил, что в пункте временного размещения в Волоколамске находится 97 человек, включая 39 детей. В ПВР в Клину разместятся прибывшие из сектора Газа россияне и их семьи, которые прилетели спецбортом МЧС в пятницу в 0.48 мск. Ранее аэропорт Домодедово принял ещё два спецрейса с эвакуированными из сектора Газа россиянами. По сообщению МЧС, на данный момент удалось перевезти в Россию 288 человек, 887 подали заявку на эвакуацию и пока находятся в секторе Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231117/reyd-1909985310.html

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россия, общество, израиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, волоколамск