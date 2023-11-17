https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910096047.html

Москва создает Центр коллективного пользования для разработчиков БПЛА

Москва создает Центр коллективного пользования для разработчиков БПЛА - РИА Новости, 17.11.2023

Москва создает Центр коллективного пользования для разработчиков БПЛА

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр коллективного пользования для разработчиков БПЛА в индустриальном парке "Руднево", который столичные власти планируют сдать... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:59

2023-11-17T14:59

2023-11-17T16:22

экономика

технологии

россия

москва

андрей белоусов

владимир ефимов (правительство москвы)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Центр коллективного пользования для разработчиков БПЛА в индустриальном парке "Руднево", который столичные власти планируют сдать к концу года, осмотрели в пятницу первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщает пресс-служба городского комплекса экономполитики.Компании-резиденты "Руднево" - сейчас там работают 12 ведущих разработчиков БПЛА в стране - смогут использовать центр для проведения НИОКР и изготовления компонентов своих аппаратов.По словам Ефимова, центр оснастят оборудованием для производства необходимых компонентов беспилотных систем. Он будет функционировать в рамках Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), сформированном в этом индустриальном парке."На его базе предприятия смогут изготавливать до 100% комплектующих. Кроме того, он будет содействовать научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе. Это – первый подобный центр в стране", – приводятся в сообщении слова Ефимова.В ходе посещения "Руднево" Белоусов и Ефимов также осмотрели производство гражданских БПЛА вертолетного типа, которые выпускает компания "Аэромакс". Кроме того, они ознакомились с образовательной платформой "Кибердром", созданной в "Руднево" силами Москвы. На этой площадке проводят соревнования по мастерству управления дронами, готовят новые кадры для отрасли. Как отметили в пресс-службе, в 2023 году на площадке провели Гранд-финал соревнований, в котором участвовали более полутора тысяч специалистов почти из всех регионов.

https://ria.ru/20231116/promyshlennye_kompleksy-1909675506.html

https://ria.ru/20231103/granty-1907057423.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, москва, андрей белоусов, владимир ефимов (правительство москвы) , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)