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В Смоленской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:11 17.11.2023 (обновлено: 10:24 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910006100.html
В Смоленской области сбили три беспилотника
В Смоленской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.11.2023
В Смоленской области сбили три беспилотника
Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:11
2023-11-17T10:24
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
василий анохин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны.&quot;Семнадцатого ноября 2023 года около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Как отметил губернатор Василий Анохин, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В предыдущий раз украинские военные пытались атаковать Смоленскую область при помощи дрона в минувшую среду. Вооруженные силы перехватили БПЛА противника.
https://ria.ru/20231113/kursk-1909125888.html
смоленская область
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смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, василий анохин, вооруженные силы украины
Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины
В Смоленской области сбили три беспилотника

Минобороны: в Смоленской области сбили три украинских беспилотника

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны.
«

"Семнадцатого ноября 2023 года около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — уточнили в ведомстве.

Как отметил губернатор Василий Анохин, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В предыдущий раз украинские военные пытались атаковать Смоленскую область при помощи дрона в минувшую среду. Вооруженные силы перехватили БПЛА противника.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВасилий АнохинВооруженные силы Украины
 
 
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