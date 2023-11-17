https://ria.ru/20231117/bespilotniki-1910006100.html

В Смоленской области сбили три беспилотника

В Смоленской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.11.2023

В Смоленской области сбили три беспилотника

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:11

2023-11-17T09:11

2023-11-17T10:24

смоленская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

василий анохин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Смоленской областью, сообщили в Минобороны."Семнадцатого ноября 2023 года около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — уточнили в ведомстве.Как отметил губернатор Василий Анохин, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В предыдущий раз украинские военные пытались атаковать Смоленскую область при помощи дрона в минувшую среду. Вооруженные силы перехватили БПЛА противника.

https://ria.ru/20231113/kursk-1909125888.html

смоленская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, василий анохин, вооруженные силы украины