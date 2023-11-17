"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины
NYP: Байден должен ответить на вопрос, намерены ли США вводить войска на Украину
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, пишет New York Post.
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"Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?" — говорится в статье.
Как отмечают журналисты издания, американский лидер должен скоро дать четкие ответы на эти важные вопросы, чтобы продолжающийся конфликт не стал постоянной частью глобального политического ландшафта.
В публикации также уточняется, что ВСУ не смогли летом и осенью добиться прорыва оборонительных рубежей на главных направлениях удара, а при долговременном конфликте Россия получит дополнительные существенные преимущества благодаря своим производственным мощностям.
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.