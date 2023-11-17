https://ria.ru/20231117/bayden-1910202108.html

"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины

"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины - РИА Новости, 17.11.2023

"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины

Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину из-за провалившегося... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:26

2023-11-17T22:26

2023-11-17T22:26

политика

украина

сша

киев

джо байден

владимир путин

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, пишет New York Post."Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?" — говорится в статье.Как отмечают журналисты издания, американский лидер должен скоро дать четкие ответы на эти важные вопросы, чтобы продолжающийся конфликт не стал постоянной частью глобального политического ландшафта.В публикации также уточняется, что ВСУ не смогли летом и осенью добиться прорыва оборонительных рубежей на главных направлениях удара, а при долговременном конфликте Россия получит дополнительные существенные преимущества благодаря своим производственным мощностям.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html

https://ria.ru/20231117/ukraina-1910196736.html

украина

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, киев, джо байден, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, россия