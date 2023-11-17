Рейтинг@Mail.ru
"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/bayden-1910202108.html
"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины
"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины - РИА Новости, 17.11.2023
"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины
Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину из-за провалившегося... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:26
2023-11-17T22:26
политика
украина
сша
киев
джо байден
владимир путин
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, пишет New York Post."Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?" — говорится в статье.Как отмечают журналисты издания, американский лидер должен скоро дать четкие ответы на эти важные вопросы, чтобы продолжающийся конфликт не стал постоянной частью глобального политического ландшафта.В публикации также уточняется, что ВСУ не смогли летом и осенью добиться прорыва оборонительных рубежей на главных направлениях удара, а при долговременном конфликте Россия получит дополнительные существенные преимущества благодаря своим производственным мощностям.Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910110296.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910196736.html
украина
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c3d071cafbacba337bca95ef6201644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, сша, киев, джо байден, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, россия
Политика, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
"Огромный контингент". В США обратились к Байдену с просьбой из-за Украины

NYP: Байден должен ответить на вопрос, намерены ли США вводить войска на Украину

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, собирается ли Запад вводить большой международный контингент на Украину из-за провалившегося контрнаступления ВСУ, пишет New York Post.
«
"Наращивание Украиной военной мощи в сочетании с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?" — говорится в статье.
Как отмечают журналисты издания, американский лидер должен скоро дать четкие ответы на эти важные вопросы, чтобы продолжающийся конфликт не стал постоянной частью глобального политического ландшафта.
В публикации также уточняется, что ВСУ не смогли летом и осенью добиться прорыва оборонительных рубежей на главных направлениях удара, а при долговременном конфликте Россия получит дополнительные существенные преимущества благодаря своим производственным мощностям.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Все пять регионов. В США захотели обратиться к России по вопросу Украины
Вчера, 15:51
Украинская армия пять месяцев пыталась атаковать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Не нужно". Генерал ВСУ обратился к Зеленскому из-за маневра России
Вчера, 21:30
 
ПолитикаУкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала