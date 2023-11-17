https://ria.ru/20231117/babushkin-1910127240.html

Астраханский губернатор встретится с жильцами рухнувшего дома

Астраханский губернатор встретится с жильцами рухнувшего дома - РИА Новости, 17.11.2023

Астраханский губернатор встретится с жильцами рухнувшего дома

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем Telegram-канале, что проведет встречу с жильцами частично обрушившегося дома в субботу. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:26

2023-11-17T16:26

2023-11-17T16:26

происшествия

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем Telegram-канале, что проведет встречу с жильцами частично обрушившегося дома в субботу. "Завтра проведу встречу с пострадавшими", - написал он. Он отметил, что в пункте временного размещения в настоящее время находятся три человека, остальные разместились у друзей и родственников. Всем жильцам предложено жилье маневренного фонда. Также в администрации ведутся консультации, за которыми уже обратились 120 человек. "За каждой семьей закрепляем куратора, который поможет оформить выплаты, восстановить документы, решить возникающие вопросы. Обеспечиваем жильцов необходимой гуманитарной помощью", - написал губернатор. Он добавил, что дал поручение ускорить предоставление выплат, специалисты будут работать и в выходные. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло когда в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.

https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910088102.html

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909916449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, обрушение дома в астрахани