Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/avtovaz-1910063485.html
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS - РИА Новости, 17.11.2023
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS
"АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:53
2023-11-17T12:53
экономика
авто
ижевск
автоваз
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_6bdc4168906d12930b67909e46e190f9.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе Niva вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS), сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta, и обе Niva будут "Евро-5" плюс получат ABS", - рассказал он в кулуарах форума "Транспорт России". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909999357.html
ижевск
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758698473_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_b88769ffcd08e5697bffd5990d18ef98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, ижевск, автоваз, санкт-петербург, россия
Экономика, Авто, Ижевск, АвтоВАЗ, Санкт-Петербург, Россия
"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Vesta c "Евро-5" и Niva c ABS в декабре

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкЗавод "АвтоВАЗ"
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе Niva вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS), сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta, и обе Niva будут "Евро-5" плюс получат ABS", - рассказал он в кулуарах форума "Транспорт России".
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
Автомобиль Lada X-Cross 5
“АвтоВАЗ” поделился планами по продаже автомобилей Lada
Вчера, 08:14
 
ЭкономикаАвтоИжевскАвтоВАЗСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала