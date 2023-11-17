https://ria.ru/20231117/avtovaz-1910063485.html

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS - РИА Новости, 17.11.2023

"АвтоВАЗ" возобновит выпуск автомобилей Niva c ABS

"АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:53

2023-11-17T12:53

2023-11-17T12:53

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авто

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в декабре возобновить производство автомобилей семейства Vesta и Niva, соответствующих экологическому стандарту "Евро-5", кроме того, на обе Niva вернутся антиблокировочные тормозные системы (ABS), сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta, и обе Niva будут "Евро-5" плюс получат ABS", - рассказал он в кулуарах форума "Транспорт России". "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

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экономика, авто, ижевск, автоваз, санкт-петербург, россия