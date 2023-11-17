https://ria.ru/20231117/ates-1910002077.html

Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД

Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023

Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД

Значение Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для России будет лишь нарастать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:46

2023-11-17T08:46

2023-11-17T08:46

россия

сан-франциско

калифорния

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Значение Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для России будет лишь нарастать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Значение АТЭС для нас при этом будет только нарастать в виду того, что Россия продолжает наращивать широкий фронт экономического взаимодействия с азиатскими экономиками, Латинской Америкой", - сообщил он на полях саммита АТЭС. Дипломат отметил, что объем товарооборота России с экономиками АТЭС постоянно растет и, если по итогам 2022 года составил 278,3 миллиарда долларов, то "за текущие месяцы он уже прибавляет порядка 12%". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/ristalische-1909999992.html

https://ria.ru/20231117/atr-1909990323.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , в мире