https://ria.ru/20231117/ates-1910002077.html
Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД
Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД
Значение Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для России будет лишь нарастать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:46
2023-11-17T08:46
2023-11-17T08:46
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Значение Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для России будет лишь нарастать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Значение АТЭС для нас при этом будет только нарастать в виду того, что Россия продолжает наращивать широкий фронт экономического взаимодействия с азиатскими экономиками, Латинской Америкой", - сообщил он на полях саммита АТЭС. Дипломат отметил, что объем товарооборота России с экономиками АТЭС постоянно растет и, если по итогам 2022 года составил 278,3 миллиарда долларов, то "за текущие месяцы он уже прибавляет порядка 12%". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , в мире
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Саммит АТЭС , В мире
Значение АТЭС для России будет нарастать, заявили в МИД
Дипломат Бердыев: значение АТЭС для России будет лишь нарастать
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Значение Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) для России будет лишь нарастать, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
"Значение АТЭС для нас при этом будет только нарастать в виду того, что Россия продолжает наращивать широкий фронт экономического взаимодействия с азиатскими экономиками, Латинской Америкой", - сообщил он на полях саммита АТЭС.
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Дипломат отметил, что объем товарооборота России с экономиками АТЭС постоянно растет и, если по итогам 2022 года составил 278,3 миллиарда долларов, то "за текущие месяцы он уже прибавляет порядка 12%".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско
, штат Калифорния
, завершая председательство США
в АТЭС в 2023 году.
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