https://ria.ru/20231117/ates-1909986558.html
Россия рассказала на АТЭС о прогрессе по углеродной нейтральности
Россия рассказала на АТЭС о прогрессе по углеродной нейтральности - РИА Новости, 17.11.2023
Россия рассказала на АТЭС о прогрессе по углеродной нейтральности
Делегация России на саммите АТЭС заявила участникам о серьезном отношении к обязательству прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, заявил зампред... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:42
2023-11-17T03:42
2023-11-17T03:42
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация России на саммите АТЭС заявила участникам о серьезном отношении к обязательству прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, заявил зампред правительства РФ Алексей Оверчук. "Мы еще раз довели до партнеров, что Россия взяла на себя обязательство прийти к углеродной нейтральности к 2060 году, мы активно работаем над этим, разрабатываем финансовые инструменты для этого", - сказал Оверчук журналистам. Он напомнил, что у России "есть углеродный проект на острове Сахалин, который реализуется, есть программа". "Мы ожидаем, что на острове в ближайшем будущем будет достигнута углеродная нейтральность. Эти инициативы сегодня реализуются нашей страной, и мы очень серьезно относимся к проблеме климата", - сказал Оверчук.
https://ria.ru/20231117/ates-1909986429.html
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россия, сахалин, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша
Россия, Сахалин, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире, США
Россия рассказала на АТЭС о прогрессе по углеродной нейтральности
Оверчук: Россия рассказала на АТЭС о прогрессе по углеродной нейтральности