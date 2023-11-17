https://ria.ru/20231117/ates-1909985749.html

Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики

Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики - РИА Новости, 17.11.2023

Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики

Делегация РФ рассказала участника саммита АТЭС о росте и диверсификации российской экономики, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:31

2023-11-17T03:31

2023-11-17T03:31

россия

алексей оверчук

саммит атэс

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909343365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a87f37c06491485e72bb68e6235015b4.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация РФ рассказала участника саммита АТЭС о росте и диверсификации российской экономики, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, мы указали, что наша экономика растет, диверсифицируется. Причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих", - сказал он журналистам. По его словам, до участников саммита довели информацию о рекордно низком уровне безработицы в России в 3%. "Выросли реальные доходы населения на 7,5% при инфляции 6%", - сказал Оверчук.

https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша