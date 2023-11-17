https://ria.ru/20231117/ates-1909985749.html
Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики
Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики - РИА Новости, 17.11.2023
Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики
Делегация РФ рассказала участника саммита АТЭС о росте и диверсификации российской экономики, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:31
2023-11-17T03:31
2023-11-17T03:31
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Делегация РФ рассказала участника саммита АТЭС о росте и диверсификации российской экономики, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Мы ознакомили с прогрессом нашей экономики, мы указали, что наша экономика растет, диверсифицируется. Причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих", - сказал он журналистам. По его словам, до участников саммита довели информацию о рекордно низком уровне безработицы в России в 3%. "Выросли реальные доходы населения на 7,5% при инфляции 6%", - сказал Оверчук.
https://ria.ru/20231117/ssha-1909984899.html
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россия, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша
Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире, США
Делегация России на саммите АТЭС рассказала о росте российской экономики
Оверчук: делегация рассказала на саммите АТЭС о росте российской экономики